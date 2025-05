Cerro Largo x Vitória: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa Sul-Americana 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (14), no Estádio Centenário; confira a transmissão e outras informações do jogo

Cerro Largo e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Centenário, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4 na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Após vencer o Vasco por 2 a 1 na última rodada do Brasileirão, o Vitória volta as atenções para a disputa da Sul-Americana. Fora da zona de classificação, o Rubro-Negro ocupa a terceira posição do Grupo B, com três pontos. Sem vencer no torneio, registra três empates e uma derrota.

"O carro-chefe é o Campeonato Brasileiro. Não vamos nos desfazer da Sul-Americana. Mas disputar duas competições desse nível é difícil. Não temos grandes investimentos, SAFs. A nossa prioridade, o que move o Vitória, é o Campeonato Brasileiro. Não adianta fazer uma final, ser campeão da Sul-Americana e ano que vem jogar uma Série B. Se der para avançar, nós queremos. Mas não é nossa prioridade", afirmou o técnico Thiago Carpini.

Por outro lado, o Cerro Largo ocupa a vice-liderança do Grupo B com quatro pontos, seis a menos que o líder Universidad de Quito. Em quatro jogos disputados, registra uma vitória, um empate e duas derrotas. Aproveitamento de 33%.

Prováveis escalações

Cerro Largo: Santilli; Garcia, Pippa, Gianoli e Bonifazi; Correa, Mir, Assis e Peréz; Contrera e Peraza.

Vitória: Lucas Arcanjo [Fintelmann]; Claudinho [Cáceres], Lucas Halter, Edu [Néris} e Hugo; Ricardo Ryller, Baralhas e Matheusinho; Erick, Léo Pereira [Osvaldo] e Carlinhos [Janderson].

Desfalques

Cerro Largo

Sem desfalques confirmados.

Vitória

Renato Kayzer será preservado para o clássico Ba-Vi.

Quando é?