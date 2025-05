Central Córdoba x Flamengo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa Libertadores 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (7), no Estádio Único; confira a transmissão e outras informações do jogo

Central Córdoba e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Único, na Argentina, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta e do Paramount+ via streaming (veja a programação completa).

Pressionado, o Rubro-Negro ocupa apenas a terceira posição do Grupo C, com quatro pontos. Na estreia, venceu o Deportivo Táchira por 1 a 0, mas na sequência foi derrotado em casa pelo Central Córdoba e empatou com a LDU sem gols.

Por outro lado, o Central Córdoba é o líder do Grupo C, com sete pontos e aproveitamento de 77%. Invicto, a equipe argentina empatou sem gols com a LDU e, na sequência, venceu o Flamengo e o Deportivo Táchira por 2 a 1.

Prováveis escalações

Central Córdoba: Aguerre; Moyano (Pillud), Abascia, Rivero, Cufré; Galván, Iván Gómez (Cristóforo), José Florentín; Perelló, Heredia e Angulo.

Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Danilo (Léo Pereira), Alex Sandro; Pulgar, De la Cruz, Arrascaeta; Gerson, Bruno Henrique (Cebolinha) e Pedro.

Desfalques

Central Córdoba

Sem desfalques confirmados.

Flamengo

Matías Viña está machucado.

Quando é?