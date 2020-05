Ceni, Fabuloso e mais: os maiores artilheiros do São Paulo nesse século

A lista dos principais goleadores do Tricolor desde 2001 ainda tem nomes como Kaká, Alexandre Pato e Hernanes

O tem, na sua gloriosa primeira década do século XXI, a grande fonte dos artilheiros até aqui no período. Luis Fabiano e Rogério Ceni, possivelmente os dois maiores ídolos da história recente da equipe, marcam presença no topo da artilharia, com o camisa 9 da seleção brasileira na Copa de 2010 somando incríveis 212 gols pelo Tricolor do Morumbi, cem a mais do que o goleiro-matador, segundo colocado no top 10 do levantamento feito pela Goal. O Fabuloso, aliás, ainda consta como um dos maiores criadores de gols tricolores no mesmo período, de 2001 até hoje.

Além do camisa 9, aliás, a relação deixa clara a influência dos anos 2000 em uma rápida análise. Dos dez atletas que entraram na lista final, apenas Alexandre Pato é quem soma passagens no Tricolor no período pós-2010, num esforço isolado em meio ao período de seca de títulos da equipe.

, que jogou apenas um ano e meio neste milênio, impressiona por ter anotado 69 gols entre janeiro de 2001 e julho de 2002, quando foi negociado pelo clube com o , da . Foram 46 tentos na primeira temporada aqui considerada, marcada pela conquista do extinto Torneio Rio-São Paulo.

Dagoberto, que jogou entre 2007 e 2011, tem oito gols a menos que o atacante e fecha o top 5 ao lado de Hernanes. O meio-campista tem três passagens pelo clube desde que foi revelado, em 2005, e ultrapassou marcas de nomes importantes da história recente, como Borges, Washington e Grafite.

São Paulo: os dez maiores goleadores no século XXI