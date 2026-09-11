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Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

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Cena que assustou o Liverpool: Iraola revela a natureza da lesão de Barcola

Liverpool x Fulham
Liverpool
Fulham
Premier League
B. Barcola
England
França

durante a partida do Atlético de Madrid

O Liverpool recebeu um importante reforço antes do confronto contra o Fulham pela Premier League, após confirmar-se que o francês Bradley Barcola não sofreu uma lesão grave, na sequência de sua saída da partida contra o Atlético de Madrid pela Liga dos Campeões, na quarta-feira, depois de cerca de uma hora em campo, sentindo dores musculares.

Andoni Iraola, técnico do Liverpool, explicou, durante a coletiva de imprensa realizada na sexta-feira, que Barcola sofreu apenas contraturas musculares, afirmando que o jogador passará por uma avaliação final após o treino, mas que deve estar apto para atuar diante do Fulham, se tudo ocorrer normalmente.

Iraola disse: "Barcola sofreu apenas contraturas musculares. Precisamos avaliar a situação hoje, mas não há lesão. Ele deve estar apto para atuar se tudo correr bem".

A estreia de Barcola com o Liverpool na Liga dos Campeões ameaçava transformar-se em uma noite difícil, depois que o jogador, que se juntou ao time durante o verão em uma transferência que superou os 140 milhões de euros, foi obrigado a deixar o campo diante do Atlético de Madrid, antes de constatar-se que não passava de contraturas musculares.

Em outro contexto, Iraola revelou as últimas atualizações sobre a condição do francês Hugo Ekitike, que segue se recuperando de uma ruptura no tendão de Aquiles direito sofrida em abril passado, durante o confronto contra o Paris Saint-Germain no jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões.

Premier League
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O técnico indicou a possibilidade de retorno de Ekitike em janeiro próximo, mas ressaltou que falar sobre uma data específica ainda é prematuro, diante da continuidade do jogador em seu programa de reabilitação, esclarecendo que sua inscrição na lista europeia do Liverpool será um indício da existência de uma chance de contar com seus serviços nas etapas finais da fase de grupos.

O Liverpool encerra sua campanha na fase de liga da Liga dos Campeões com um confronto contra a Internazionale fora de casa no dia 19 de janeiro, antes de receber o Lens na última rodada no dia 27 de janeiro.

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