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FC Bayern München v RB Leipzig - Telekom CupGetty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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Cena preocupante: Musiala desmaia e Ceballos corre para ajudá-lo

I. Saibari
Bayern de Munique x Leipzig
Bayern de Munique
Leipzig
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Borussia Dortmund x Bayern de Munique
Borussia Dortmund
Supercopa da Alemanha
J. Musiala
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Alemanha

O Al-Sibari participou pela primeira vez com o Bayern de Munique

Os minutos finais do amistoso entre Bayern de Munique e Leipzig, neste sábado, tiveram um momento preocupante quando Jamal Musiala, jogador do clube bávaro, sofreu um desmaio dentro de campo, antes que seu novo companheiro Ismaël Saibari interviesse rapidamente para socorrê-lo.

Musiala caiu no gramado e aparentou perder a consciência por alguns instantes, levando Saibari a se dirigir imediatamente até ele e a solicitar a intervenção da equipe médica.

O jogador internacional alemão recebeu atendimento e conseguiu deixar o campo caminhando por conta própria, embora tenha demonstrado estar abalado com o ocorrido. Em seu lugar entrou o jovem senegalês Bara Ndiaye, aos 86 minutos.

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O desmaio aconteceu poucos minutos depois de Musiala marcar o terceiro gol do Bayern, aos 81 minutos, após um passe decisivo de Saibari, em sua primeira aparição com a camisa do clube bávaro, depois de sua transferência do PSV Eindhoven, da Holanda, neste verão.

A partida terminou com a vitória do Bayern por 3 a 1, com Luis Díaz marcando o gol da vantagem, antes de o Leipzig empatar, e depois Nathaniel Brown e Musiala acrescentaram os gols dos donos da casa, na partida disputada no estádio Allianz Arena, em Munique.

O confronto fez parte da preparação do Bayern para disputar a Supercopa nacional contra o Borussia Dortmund, no próximo sábado, antes de iniciar sua caminhada no Campeonato Alemão no duelo contra o Stuttgart, no dia 28 de agosto.

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