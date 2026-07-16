Cena assustadora no céu de Nova York... A fumaça dos incêndios no Canadá antecede a final da Copa do Mundo

Um céu cinza e uma densa névoa receberam a delegação da seleção espanhola ao chegar em Nova York, em um cenário causado pela onda de fumaça dos incêndios florestais vindos do Canadá, apenas 72 horas antes da final da Copa do Mundo de 2026.

Os aviões da seleção espanhola pousaram no aeroporto de Newark, no estado de Nova Jersey — cidade-sede da final —, em meio a uma atmosfera enevoada causada por mais de 800 incêndios florestais que assolam a província de Ontário e outras regiões do Canadá, cujos efeitos se estenderam até a costa leste dos Estados Unidos.

Até o momento, a situação não é oficialmente considerada preocupante, e as autoridades locais estão confiantes de que as condições climáticas melhorarão até domingo, data da final. De acordo com o que revelou o jornal “AS”, a Federação Internacional de Futebol (FIFA) ainda não entrou em contato com a delegação da seleção espanhola, embora tenha confirmado a existência de protocolos prontos para lidar com qualquer desenvolvimento que possa exigir a adoção de medidas de precaução.

De acordo com a CNN, espera-se que a situação comece a melhorar a partir desta sexta-feira, mas a preocupação persiste. O índice de qualidade do ar na região atingiu 101, um nível classificado como prejudicial para grupos vulneráveis, embora não se espere que o restante da população seja afetado de forma significativa.

Esse fenômeno começou a afetar a região que sediará a final desde a noite de quarta-feira, em consequência de mudanças climáticas que fizeram com que as partículas de fumaça descessem até o solo, em vez de permanecerem nas camadas superiores, como ocorreu na terça-feira, cobrindo toda a cidade de Nova York com neblina.

Até o momento, não foi emitido nenhum alerta oficial, mas um clima de expectativa prevalece entre os organizadores da final, que aguardam os resultados das próximas horas em relação à qualidade do ar.