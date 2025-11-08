Celta de Vigo x Barcelona: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Espanhol 2025/26

Celta de Vigo e Barcelona duelam neste domingo (9), às 17h (horário de Brasília), em confronto que encerra a 12ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26. A partida acontece no Estádio Balaídos, em Vigo, e possui transmissão exclusiva do Disney+ Premium (confira a programação completa de futebol aqui).
Ocupando a 13ª posição da tabela com 13 pontos somados, o Celta tenta aproveitar o fator casa para subir mais na classificação. Por isso, a equipe comandada por Claudio Giráldez vai em busca da terceira vitória seguida na competição, apesar do duríssimo adversário que terá pela frente.
O Barcelona, por sua vez, procura acabar com certa irregularidade mostrada neste início de campanha. Vice-líder de LaLiga com 25 pontos, o clube catalão está cinco atrás do Real Madrid e mira um triunfo neste domingo fora de casa para seguir acompanhando o rival de perto.
|📱Veja a GOAL direto no Whatsapp, de graça! 🟢
Prováveis escalações
Celta de Vigo: Villar; Carreira, Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso, Mingueza; Sotelo, Moriba, Bryan Zaragoza; Jutglà, Borja Iglesias. Técnico: Claudio Giráldez
Barcelona: Szczesny; Koundé, Araújo, Cubarsí, Balde; Casadó, De Jong, Fermín López; Yamal, Ferran Torres, Rashford. Técnico: Hansi Flick
Desfalques
Celta de Vigo
Javi Rueda está lesionado, enquanto Radu, Swedberg, Hugo Álvarez são dúvidas.
Barcelona
Ter Stegen, Pedri, Gavi e Raphinha continuam no departamento médico.
Quando é?
- Data: domingo, 9 de novembro de 2025
- Horário: 17h (de Brasília)
- Local: Estádio Balaídos, Vigo - Espanha
- Arbitragem: Javier Alberola (árbitro), Alfredo Rodríguez e Jorge Bueno (assistentes), Guillermo Cueto (quarto árbitro), Valentín Pizarro (VAR) e Javier Iglesias (assistente VAR)