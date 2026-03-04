Celta x Real Madrid: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Espanhol 2025/26

Nesta sexta-feira (06), Celta e Real Madrid se enfrentam, às 17h (horário de Brasília), em confronto válido pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26. A partida acontece no Estádio Abanca Balaídos, em Vigo, e possui transmissão ao vivo da ESPN, TV fechada, e Disney+, no streaming (confira a programação completa de futebol aqui).

Celta de Vigo e Real Madrid protagonizam um confronto de peso no Estádio Abanca-Balaídos. As duas equipes chegam embaladas por bons momentos recentes, mas carregam retrospectos bem distintos quando ficam frente a frente.

Notícias e prováveis escalações

O Celta ocupa atualmente a sexta posição na tabela, com campanha sólida: 10 vitórias, 10 empates e apenas seis derrotas. A equipe tem demonstrado consistência ao longo da temporada e atravessa fase positiva, venceu quatro dos últimos seis compromissos, mantendo média defensiva de apenas um gol sofrido por jogo nesse período, além de marcar 1,67 por partida.

Em Balaídos, o time também elevou o nível de competitividade. São duas vitórias nas últimas três apresentações como mandante, com apenas 0,67 gol sofrido por jogo nesse recorte, números que reforçam a confiança para encarar um adversário tradicionalmente dominante no confronto.

Já o Real Madrid chega pressionado após revés diante do Getafe, resultado que encerrou um tabu de 18 anos sem derrotas para o rival no Santiago Bernabéu. O tropeço teve impacto direto na corrida pelo título e deixou os merengues a quatro pontos do líder Barcelona na tabela da La Liga.

Mesmo com o baque recente, o Real segue como uma das forças mais consistentes do campeonato e tenta usar o confronto fora de casa como oportunidade de reação imediata na disputa pela liderança.

Celta: Radu, Aidoo, Marcos Alonso, Javi Rodríguez, Román, Javi Rueda, Carreira, Vecino, Jutglà, Borja Iglesias, Swedberg. Técnico: Claudio Giráldez.

Real Madrid: Courtois, Carreras, Rüdiger, Alaba, Alexander-Arnold, Tchouaméni, Valverde, Arda Guler, Pitarch, Vinícius Júnior, Gonzalo García. Técnico: Álvaro Arbeloa.

Desfalques

Celta

O Celta não terá Pablo Durán e Fer López, lesionados, e Óscar Mingueza, suspenso.

Real Madrid

No Real Madrid, a lista de desfalques é extensa: Camavinga, Raúl Asencio, Militão, Bellingham, Rodrygo, Dani Ceballos, Huijsen e Kylian Mbappé se recuperam no DM.

Quando é?

Data: sexta-feira, 06 de março de 2026

sexta-feira, 06 de março de 2026 Horário: 17h (de Brasília)

17h (de Brasília) Local: Estádio Abanca Balaídos, Vigo, Espanha

