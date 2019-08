Cebolinha x Marcos Rocha: o segundo round do duelo que personifica o Palmeiras x Grêmio

Dentro de campo, os jogadores simbolizam as principais forças de suas equipes; palmeirense saiu em vantagem no duelo de ida da Libertadores

O não é favorito para avançar às semifinais da Libertadores da América apenas pela vitória por 1 a 0, fora de casa, obtida no jogo de ida contra o . Podendo até empatar para seguir vivo, ainda tem a seu favor o retrospecto defensivo: dentre os times de primeira divisão brasileira em 2019, é o que menos sofreu gols no total [20, considerando todas as competições] e na média por partidas [0.45].

O estilo de jogo apoiado na defesa, com saídas rápidas em contra-ataque e aproveitamento máximo das finalizações, voltou a se mostrar uma fortaleza palmeirense justamente no duelo de ida contra o Grêmio. Gustavo Scarpa fez um golaço em chute de rara categoria, e para defender até o fim a vantagem os paulistas colocaram em campo uma de suas melhores exibições defensivas de 2019. Deu certo.

Na Arena do Grêmio, apesar do gol feito por Scarpa, o grande destaque individual do Palmeiras foi o experiente lateral-direito Marcos Rocha – e isso pouco tem a ver com sua pequena participação na jogada ensaiada do gol, que lhe creditou pela assistência. O jogador de 30 anos entregou uma das melhores exibições defensivas desta edição de Libertadores, sendo responsável por dez desarmes (número recorde em todo o mata-mata). E quando levamos em consideração que o flanco esquerdo é o mais forte do ataque gremista, pela presença de Cebolinha, a exibição do palmeirense fica ainda mais elogiável.

Cebolinha foi um dos que mais tentou o gol pelo Grêmio, mas as finalizações não foram letais e a mágica de seu drible rápido não teve vez no duelo particular com Marcos Rocha. Em 2019, nenhum jogador do Palmeiras desarma mais do que o camisa 2 [foram 98, segundo a Opta Sports]. Às 21h30 desta terça-feira (27), Cebolinha, sensação da seleção brasileira na conquista da , terá que reviver os seus melhores momentos pelo Tricolor para ajudar a equipe treinada por Renato Gaúcho a conseguir uma classificação que seria épica.

Se o Grêmio é conhecido pelo futebol ofensivo, e o jogo do Palmeiras é marcado pela retranca, Cebolinha, artilheiro do Tricolor em 2019 com 19 gols, e Marcos Rocha, um dos paredões alviverdes, simbolizam, no próprio duelo particular entre si, os estilos de suas equipes.