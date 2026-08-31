Dani Ceballos, ex-jogador do Real Madrid, surpreendeu a todos durante a partida entre o clube merengue e o Málaga, no Campeonato Espanhol, no último domingo.

Ceballos (30 anos) esteve presente no estádio Santiago Bernabéu, aproveitando a vitória de seus ex-companheiros sobre o Málaga, e, enquanto aguardava uma decisão sobre o seu futuro, o meio-campista acompanhou a partida de um dos camarotes vip.

De acordo com o jornal "As", com menos de 24 horas para o fechamento da janela de transferências, o seu retorno ao Real Betis é o seu principal objetivo.

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O Real Madrid conquistou uma vitória tranquila por 4 a 0 sobre o Málaga, e os torcedores reencontraram Ceballos, que não quis perder a oportunidade de retornar ao estádio Bernabéu.

Após o gol de Mbappé, a câmera focou no camarote vip, onde estava sentado o ex-jogador do Real Madrid.

E, embora o seu próximo destino ainda não tenha sido definido, o jogador treina atualmente sozinho na capital, buscando retornar ao seu clube de origem: o Real Betis.

Com a aproximação do fechamento da janela de transferências, o destino de Ceballos permanece incerto. O jogador deseja voltar à equipe verde e branca, que deixou em 2017 rumo ao Real Madrid.

As últimas movimentações da diretoria indicam que o retorno de Ceballos está mais próximo do que nunca. No entanto, o tempo está se esgotando e o negócio ainda não foi concluído.

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No início do verão, Ceballos recusou uma proposta tentadora do Ajax, que era uma oferta extremamente atraente tanto do ponto de vista financeiro quanto esportivo. Ele considera que o seu futuro está restrito ao Real Betis, e nada além disso.

O problema de inscrição de jogadores do clube andaluz é o principal obstáculo que impede a conclusão do negócio.