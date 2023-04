Ceará x Sport Recife ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da final Copa do Nordeste

Equipes iniciam a disputam do título do Nordestão nesta quarta-feira (19), no Castelão; veja como acompanhar na TV e na internet

Com promessa de grande festa, Ceará e Sport se enfrentam na noite desta quarta-feira (19), a partir das 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão, pelo jogo de ida da final da Copa do Nordeste. A volta será no dia 3 de maio, na Ilha do Retiro. A partida terá transmissão ao vivo do SBT (para Pernambuco, Paraíba, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão e Alagoas), na TV aberta, da ESPN 3 e do canal Nosso Futebol, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Sem vencer há três jogos na temporada, e vice-campeão do Cearense, o Ceará entra em campo pressionado. Na primeira fase do Nordestão, a equipe terminou na liderança do Grupo B, com 16 pontos (cinco vitórias, um empate e duas derrotas), enquanto no mata-mata eliminou o Sergipe por 3 a 1, e o Fortaleza por 3 a 2, nas quartas e semi, respectivamente.

Do outro lado, o Sport, campeão pernambucano, chega embalado com 12 vitórias e dois empates nos últimos 14 jogos na temporada. Na fase de grupos da Copa do Nordeste, ficou na liderança do Grupo A, com 19 pontos. Já nas quartas de final goleou o CRB por 4 a 0, e venceu o ABC por 1 a 0 na semi.

Vale destacar que o confronto será uma reedição da final da Copa do Nordeste de 2014, na qual o Sport conquistou o tricampeonato (já havia vencido em 1994 e 2000). Já o Ceará mira o tricampeonato, após ter triunfado em 2015 e 2020.

Prováveis escalações

Ceará: Richard; Warley, Tiago Pagnussat, Luiz Otávio e Willian Formiga; Richardson, Arthur Rezende e Guilherme Castilho; Hygor, Janderson e Vitor Gabriel.

Sport: Renan; Eduardo (Ewerthon), Rafael Thyere, Sabino e Igor Cariús; Ronaldo, Fabinho e Jorginho; Labandeira (Edinho), Luciano Juba e Vagner Love.

Desfalques

Ceará

Erick está lesionado.

Sport

Sem desfalques confirmados.

Quando é?