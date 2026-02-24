Ceará x Primavera-SP: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa do Brasil 2026

Ceará e Primavera-SP se enfrentam nesta quinta-feira (26), às 20h (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela segunda fase da Copa do Brasil 2026. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva do Prime Video, no streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Embalado pela classificação à final do Campeonato Cearense, após golear o Floresta por 7 a 0 no placar agregado, o Ceará muda o foco e volta suas atenções para a estreia na Copa do Brasil. O Vozão chega confiante. Mesmo com o primeiro jogo da decisão do estadual marcado para o próximo domingo (1), o técnico Mozart deve escalar o que tem de melhor à disposição na partida desta quinta-feira.

"A prioridade é sempre o próximo jogo. A minha cabeça pós Floresta é 100% Primavera. Nós vamos nos preparar pensando no Primavera. A Copa do Brasil é uma competição em que nós temos uma ambição grande também. É um jogo decisivo, principalmente por ser um jogo só. Então a nossa energia vai estar toda voltada ao Primavera", afirmou o treinador.

Por outro lado, o Primavera-SP conquistou a classificação para a segunda fase após eliminar o Araguaína por 3 a 0 na primeira fase.

Ceará: Richard, Alex Silva, Julio César, Fernando, Luiz Otávio, Melk, Juan Alano, Richardson, Lucas Lima, Matheusinho, Wendel Silva.

Primavera-SP: Dheimison, Thales Oleques, Júnior Caiçara, Ligger, Afonso, João Victor, Renatinho, Samuel Andrade, Lucas Douglas, Léo Passos, Luiz Fernando.

Desfalques

Ceará

Sem desfalques confirmados.

Primavera-SP

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026

quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026 Horário: 20h (de Brasília)

20h (de Brasília) Local: Arena Castelão - Fortaleza, CE

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis