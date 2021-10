Ceará perde voo em SP e vai dividir avião com o Red Bull Bragantino, próximo adversário

Delegação não chegou ao aeroporto a tempo em função das fortes chuvas que atingiram a capital; treino no sábado é no Corinthians

O Ceará perdeu o voo que levaria a delegação de volta para Fortaleza na última sexta-feira (15). Depois de empatar com o São Paulo na quinta-feira, no Morumbi, pela 26ª rodada do Brasileirão Série A, o Vozão tinha retorno previsto para capital cearense na sexta, mas se atrasou e não conseguiu embarcar.

Segundo o clube, um acidente paralisou a via de acesso à Guarulhos, o que teria ocasionado o atraso, já que a capital paulista foi atingida por fortes chuvas neste dia. Uma fonte ouvida pela Goal relatou forte incômodo na direção do Ceará com a situação pelo atraso da delegação.

Olha a chuva ⛈️ Queda da temperatura em São Paulo liga o alerta dos moradores da cidade para fortes tempestades e enchentes. Acesse https://t.co/nG5CiWL69a para acompanhar o programa ao vivo ou assistir à íntegra quando quiser! #CidadeAlerta pic.twitter.com/fDfzCd6eh8 — Cidade Alerta (@cidadealerta) October 15, 2021

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Mais artigos abaixo

Depois de perder o voo, o Ceará retornou ao seu hotel em São Paulo. Neste sábado, o time treinou no CT Joaquim Grava, do Corinthians, e tem chegada prevista a Fortaleza no fim da tarde.

Um detalhe curioso e também confirmado pela reportagem é que o time irá a Fortaleza 'dividindo' um voo fretado pelo Red Bull Bragantino, adversário no jogo deste domingo (17), às 18h15, no Castelão.