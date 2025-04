Ceará x Palmeiras: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa do Brasil 2025

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (30), na Arena Castelão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Ceará e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (30), às 19h30 (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela terceira fase da Copa do Brasil 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Prime Video via streaming (veja a programação completa).

Após empatar com o São Paulo por 1 a 1 na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Ceará volta suas atenções para a disputa da Copa do Brasil. Na primeira fase, o Vovô eliminou o Sergipe com vitória por 2 a 0 e, em seguida, superou o Confiança nos pênaltis por 3 a 0 após empate por 2 a 2 no tempo regulamentar.

Já o Palmeiras chega para a estreia na Copa do Brasil após ser derrotado pelo Bahia por 1 a 0, resultado que interrompeu uma sequência de cinco vitórias consecutivas no Brasileirão. Sob o comando de Abel Ferreira, o Verdão agora concentra suas forças na busca pelo quinto título da Copa do Brasil, competição que conquistou nos anos de 1998, 2012, 2015 e 2020.

Prováveis escalações

Ceará: Fernando Miguel; Rafael Ramos, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Dieguinho e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique. Técnico: Léo Condé.

Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Maurício; Estêvão, Flaco López e Facundo Torres. Técnico: Abel Ferreira.

Desfalques

Ceará

Lesionados, os goleiros Bruno Ferreira e Richard, o volante Richardson e os atacantes Bruno Tubarão e Fernandinho são desfalques confirmados.

Palmeiras

Para o duelo, Abel Ferreira não contará com os zagueiros Micael e Murilo, os laterais Marcos Rocha e Mayke, o meia Raphael Veiga e o atacante Bruno Rodrigues, todos lesionados.

Quando é?