Ceará x Pacajus ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Cearense

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (25), pela segunda rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Ceará e Pacajus entram em campo na noite desta quarta-feira (25), às 20h (de Brasília), no estádio Presidente Vargas, pela segunda rodada do Campeonato Cearense. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, na internet

Quer ver jogos do Cearense ao vivo? Clique aqui e acesse o DAZN

Após estrear com goleada sobre o Guarani de Juazeiro, agora o Ceará irá reencontrar com a sua torcida no estádio Presidente Vargas. O Vozão será comandado pela primeira vez pelo técnico Gustavo Morínigo, que teve seu nome publicado no BID. Do outro lado, o Pacajus vem de empate contra o Atlético-CE e quer tentar roubar pontos do rival.

Prováveis escalações

Escalação do provável Ceará: Richard, Michel, Tiago, Luiz Otávio, Danilo Barcelos, Caique, Richardson, Jean Carlos, Caio Rafael, Vina e Janderson.

Escalação do provável Pacajus: A confirmar.

Desfalques

Ceará

Sem desfalques confirmados.

Pacajus

Sem desfalques confirmados.

Quando é?