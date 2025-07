Ceará x Mirassol: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (23), na Arena Castelão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Ceará e Mirassol se enfrentam nesta quarta-feira (23), às 19h (de Brasília), na Arena Castelão, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Sem vencer há duas rodadas no Brasileirão, com derrotas por 1 a 0 para Corinthians e Internacional, o Ceará volta a campo em busca de recuperação. A equipe ocupa atualmente a 11ª posição, com 18 pontos e um jogo a menos em relação aos concorrentes.

Já o Mirassol, sétimo colocado com 21 pontos, está a quatro pontos do Bahia, time que fecha o G-6 da competição. Em 13 jogos disputados, o clube soma cinco vitórias, seis empates e duas derrotas, com um aproveitamento de 53% no torneio nacional.

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Nicolas; Fernando Sobral, Dieguinho e Lourenço; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul.

Mirassol: Walter; Daniel Borges, Gabriel Knesowitsch, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho, Gabriel e Yago Felipe (Negueba); Edson Carioca e Chico da Costa.

Desfalques

Ceará

Matheus Bahia está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Luiz Otávio segue no departamento médico.

Mirassol

João Victor e Lucas Ramon vão cumprir suspensão.

Quando é?

Data: quarta-feira, 23 de julho de 2025

quarta-feira, 23 de julho de 2025 Horário: 19h (de Brasília)

19h (de Brasília) Local: Arena Castelão - Fortaleza, CE

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em quatro jogos disputados entre as equipes, o Mirassol soma duas vitórias, contra uma do Ceará, além de uma derrota. No último encontro válido pela Série B de 2024, o time paulista venceu por 2 a 1.

Classificação

