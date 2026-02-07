Goal.com
Cearense Championship
team-logoCeará
team-logoFortaleza
Mounique Vilela

Ceará x Fortaleza: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Cearense 2026

Clássico-Rei será disputado neste domingo (8), na Arena Castelão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Ceará e Fortaleza se enfrentam neste domingo (08), às 18h (de Brasília), na Arena Castelão, pela terceira rodada do Campeonato Cearense de 2026.

Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir, incluindo canal de TV, detalhes de streaming e mais.

O jogo entre Ceará e Fortaleza será transmitido ao vivo pela Globo (para Ceará),na TV aberta, do canal GOAT e TVC.

Notícias e prováveis escalações

Em busca do 48º título do Campoenato Cearense, o Ceará chega para o Clássico-Rei com 100% de aproveitamento. Na liderança do Grupo D, com seis pontos, o Vozão vem de vitórias sobre o Ferroviário por 5 a 1 e o Horizonte por 4 a 0 e já está garantido para as semifinais.

Por outro lado, o Fortaleza, com 46 títulos do Estadual, também quer manter a invencibilidade. Na liderança do Grupo C, com quatro pontos, o Leão do Pici venceu o Floresta por 1 a 0 e empatou com o Iguatu por 1 a 1.

Cearense Championship
Ceará crest
Ceará
CEA
Fortaleza crest
Fortaleza
FOR

Ceará: Bruno Ferreira; Alex Silva (Rafael Ramos), Éder, Pedro Gilmar e Fernando; Zanocelo, Lucas Lima e Vina; Pedro Henrique, Matheus Araújo e Lucca.

Fortaleza: Brenno, Emanuel Brítez, Lucas Gazal, Tomás Cardona, Maílton, Lucas Sasha, Rodrigo Santos, Lucas Crispim, Tomás Pochettino, Moisés e Adam Bareiro.

Desfalques

Ceará

Sem desfalques confirmados.

Fortaleza

Não há desfalques confirmados.

Que horas começa Ceará x Fortaleza

crest
Cearense Championship - Group

Retrospecto recente

CEA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
15/3
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

FOR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
8/1
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
1/5

Últimos confrontos diretos

CEA

Outros

FOR

3

Vitórias

2

Empates

0

6

Gols feitos

3
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
3/5

