Ceará x Corinthians: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (16), na Arena Castelão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Ceará e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 19h30 (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva do Prime Video, no streaming (veja a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Notícias e prováveis escalações

Após duas derrotas consecutivas, o Ceará chega embalado com a vitória sobre o rival Fortaleza por 1 a 0 na última rodada. No momento, o Vozão ocupa a nona posição, com 18 pontos. Em 12 jogos, acumula cinco vitórias, três empates e quatro derrotas no Brasileirão.

Mais artigos abaixo

Por outro lado, o Corinthians, com 16 pontos, entra em campo presssionado pela vitória. Sem vencer há quatro rodadas, o Timão vem de derrota para o RB Bragantino por 2 a 1 na última rodada do Brasileirão.

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Dieguinho e Lucas Mugni; Galeano, Bruno Tubarão (Aylon), Fernandinho.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho (Cacá), Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Maycon, José Martínez, André Carrillo e Rodrigo Garro; Talles Magno e Gui Negão (Kayke).

Desfalques

Ceará

Pedro Raul e Pedro Henrique vão cumprir suspensão, enquanto Luiz Otávio está no departamento médico.

Corinthians

Yuri Alberto está machucado, enquanto Memphis Depay e Ángel Romero estão suspensos.

Quando é?

Data: quarta-feira, 16 de julho de 2025

quarta-feira, 16 de julho de 2025 Horário: 19h30 (de Brasília)

19h30 (de Brasília) Local: Arena Castelão - Fortaleza, CE

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 29 jogos disputados entre as equipes, o Corinthians registra 14 vitórias, contra seis do Ceará, além de nove empates. No último encontro válido pelo Brasileirão de 2022, o Timão venceu por 1 a 0.

Classificação

Links úteis