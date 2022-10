CBF muda horário de Palmeiras x Fortaleza a pedido da Globo

Jogo que pode marcar a conquista do título brasileiro pelo Palmeiras será às 21h30 (de Brasília). O duelo seria, inicialmente, às 16h do mesmo dia

O jogo entre Palmeiras e Fortaleza, inicialmente marcado para às 16h (de Brasília) da próxima quarta-feira (2), no Allianz Parque, teve o horário modificado pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol). O compromisso será às 21h30* a pedido da Rede Globo, detentora dos direitos de transmissão da partida, como soube a GOAL.

A CBF avisou à diretoria do Palmeiras sobre a troca do horário da partida. A ideia é que o duelo, que será disputado em um feriado nacional, esteja no horário nobre da televisão.

A ideia da Rede Globo é melhorar a audiência no horário da partida. O jogo é uma aposta da TV para assegurar público elevado à frente da televisão.

A partida entre Palmeiras e Fortaleza pode marcar a conquista do título nacional por parte dos paulistas. Com 74 pontos, dez a mais que o vice-líder Internacional, a equipe de Abel Ferreira precisa de uma vitória para garantir a taça.

*Com o fim do horário político gratuito, as partidas serão disputadas novamente às 21h30, não às 21h45, como anteriormente informado.