CBF confirma participação no Sports Summit São Paulo 2024

Evento acontece de 7 a 9 de maio e discutirá temas como inovação, diversidade e a força cultural e econômica do futebol

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) estará presente em um dos maiores eventos do mercado esportivo, o Sports Summit, que acontecerá de 7 a 9 de maio, no Centro de Convenções e Exposições Mercado Livre Pacaembu. A entidade terá um espaço customizado no Market Floor, proporcionando diversas experiências aos visitantes.

O futebol feminino será destaque neste momento, já que o Brasil é candidato a sediar a Copa do Mundo Feminina de 2027. O anúncio da escolha da sede da próxima Copa Feminina será no dia 8 de maio, em Congresso da FIFA. Com o slogan “Natural como o Futebol”, a CBF, por meio da comitiva formada por Valesca Araújo, Manuela Biz e Luiza Iglesias, oficializou a candidatura para receber o evento.

Durante o Sports Summit serão debatidos temas como o domínio do futebol no mercado global, sua força econômica aliada à paixão dos torcedores; o crescente mercado de e-games e sua presença na geração digital; o avanço da tecnologia transformando a maneira de consumir e acompanhar os diferentes tipos de esportes e a diversidade e apelo global dos esportes olímpicos, entre outros assuntos.

O Sports Summit São Paulo 2024 também contará com executivos da CBF no Corporate Lounge, espaço VIP designado especificamente para network e conexões entre CEOs, C-Level e diretores do mercado esportivo.

"É um desejo do Presidente Ednaldo Rodrigues que a CBF esteja cada vez mais conectada com o mercado, a ideia é ano a ano ampliarmos a participação em eventos da indústria, pois é uma forma de amplificarmos as ações que a CBF tem desenvolvido para o futebol dentro e fora dos gramados”, conta Lênin Franco, diretor de marketing da instituição.

“A presença da CBF e de outras grandes entidades do mundo esportivo vigora a força e importância do evento para a indústria do segmento. Estamos preparando muito conteúdo e experiências para quem for ao evento”, conta o CEO do Summit, Fernando Young.

Todas as informações sobre o evento podem ser encontradas no site https://sportssummit.com.br/