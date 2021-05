Cavani frustra sul-americanos e renova com Manchester United

O atacante confirmou sua permanência nos Red Devils até o fim da temporada 2021-22

Edinson Cavani fica no Manchester United: o uruguaio acertou um novo contrato com o clube inglês e ficará em Old Trafford, no mínimo, até o final da temporada 2021-22.

Aparentemente rejuvenescido na reta final da temporada, o centroavante vinha impressionando, com oito gols e três assistências em seus últimos sete jogos: não à toa, o treinador Ole Gunnar Solksjaer pediu sua permanência para a direção da equipe.

Cavani, então, adiará o sonho de voltar à América do Sul por mais uma temporada, decepcionando aqueles que sonhavam com a contratação do uruguaio para disputa de competições como a Copa Libertadores ou o Campeonato Brasileiro.

Influente nos vestiários em Old Trafford, o atacante confirmou que o relacionamento com os companheiros foi uma das coisas que pesaram para sua decisão de permenecer na Inglaterra, frustrando equipes como Grêmio e Boca Juniors.

"Durante a temporada, desenvolvi um grande carinho em relação ao clube e tudo que ele representa," Cavani contou ao site oficial do Manchester United. "Eu tenho uma excelente com meus companheiros e com a comissão técnica: eles me dão motivação extra todos os dias e eu sei que podemos alcançar coisas especiais."

Sonho da diretoria gremista, o uruguaio teria, supostamente, ficado perto de reforçar o clube gaúcho, com rumores dando conta de que o jogador estaria acertado com a equipe e seria apresentado como "cereja do bolo". Mas por mais que o atacante tenha admitido que recebeu as propostas, o acerto não passou de especulação e ele, então, fechou com o Manchester United.

Enquanto isso, o Boca Juniors esperava contar com Cavani ao final de seu contrato, que ia até junho de 2021. Nomes como Riquelme e Marcos Rojo conversaram constantemente com o jogador, que já declarou em outras ocasiões ser torcedor dos xeneizes. O sonho de repatriar o artilheiro, porém, deve ficar para a próxima temporada.