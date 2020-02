Cavani e Modric: os alvos de Beckham para seu time na MLS

Um dos donos do Inter de Miami, ex-jogador inglês busca as estrelas para aumentar a projeção de sua nova franquia dentro da liga americana

O Inter de Miami, clube criado no ano passado para disputar a , tem em David Beckham a esperança para ser um dos clubes de destaque na liga americana. Presidente e um dos donos do clube, o ex-jogador inglês que levar duas estrelas do futebol para seu time: Luka Modric e Edinson Cavani.

Segundo o Marca, o jogador croata foi o escolhido para liderar o ambicioso projeto da franquia americana, que pretende figurar como uma das potências da . O vencedor da bola de ouro de 2018 seria importante para o novo clube tanto em nível técnico quanto em mídia e marketing.

Mas, além disso, as transferências do croata e do uruguaio seriam fundamentais para a liga de futebol americana, que desde seu início busca ter maior projeção internacional para poder rivalizar com as principais competições do planeta.

E é aí que a franquia de Beckham encontra um de seus trunfos para trazer os dois jogadores. A MLS permite que até três jogadores de cada time possam ter vencimentos acima do teto salarial. Assim, o Inter de Miami estuda pagar verdadeiras fortunas para convencer os jogadores a se juntarem ao ambicioso projeto.

Ainda de acordo com o Marca, Beckham ofereceu dobrar o salário de Modric, que é peça chave no esquema tático de Zidane e tem contrato com o até 2021. Já o nome de Cavani surge no momento em que o uruguaio se encontra insatisfeito com a reserva no e teve seu nome ventilado no .