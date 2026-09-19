Catastrófico: Raya agrava o fracasso do Arsenal diante do Brighton

O Arsenal manteve um desempenho catastrófico no aspecto defensivo diante do Brighton, neste sábado, pela quinta rodada da Premier League.

O Brighton encerrou o primeiro tempo em vantagem por dois gols, marcados pelo alemão Pascal Gross (aos 31 minutos) e pelo grego Charalampos Kostoulas (aos 45 minutos), antes de o espanhol Yema Andrés ampliar para o terceiro aos 57 minutos.

Além do fraco desempenho e dos números da linha defensiva do Arsenal diante do Brighton, a rede Opta revelou uma estatística catastrófica do goleiro David Raya, no que se refere aos gols que balançam suas redes em finalizações de fora da área.

Depois de Raya sofrer dois gols em duas finalizações de fora da área no primeiro tempo, a Opta afirmou que David Raya "se tornou o segundo goleiro que mais sofreu gols de fora da área entre os goleiros que sofreram 100 gols ou mais na história da Premier League, com um índice de 20,6%, sendo 33 gols de um total de 160".









Raya aparece atrás do holandês Hans Segers, ex-goleiro de Nottingham Forest, Wimbledon e Tottenham, que sofreu 36 gols de fora da área de um total de 164 gols, com um índice de 22%.