Castanhal x Remo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Paraense

Times se enfrentam neste domingo (19) pela sétima rodada do Parazão 2023; veja como acompanhar na TV

Castanhal e Remo entram em campo na manhã deste domingo (19), no Estádio Francisco Vasques, pela sétima rodada do Campeonato Paraense. A partida terá transmissão ao vivo da TV Cultura (PA), na TV aberta.

O Castanhal está no meio da tabela, na sétima posição geral com seis pontos, porém, mesmo estando dentro da zona de classificação para a próxima fase, a equipe está perto da zona de rebaixamento, já que o Independente de Tucuruí, primeiro clube da zona de descenso, está com cinco pontos.

Embora classificado de forma antecipada e com a melhor campanha, o Remo tem um motivo extra para garantir mais três pontos: vencer o Japiim garante o primeiro lugar geral na primeira fase, sem depender do resultado do clássico Re-Pa, na última rodada. O Remo é líder isolado da competição, com 100% de aproveitamento, seis partidas, seis vitórias e 18 pontos conquistados.

Prováveis escalações

Escalação provável do Castanhal: Bernardo, Elivelton, Matheus Serra, Admilton, Gabriel Santana, Cassio, Raylson, Gabriel Agu, Rhainer, Wander e Ficha.

Escalação provável do Remo: Vinicius, Lucas Mendes, Diego, Anderson Uchoa, Pablo, Richard, Soaees, Rai, Diego, Icaro e Muriqui.

Desfalques

Castanhal

Sem desfalques confirmados.

Remo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?