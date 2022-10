Cássio treina e segue sem desfalcar Corinthians em finais; veja os números

Goleiro busca o seu décimo título pelo Timão e a primeira Copa do Brasil em decisão contra o Flamengo

O Corinthians vai contar com Cássio na final da Copa do Brasil 2022. O goleiro treinou normalmente na reapresentação do elenco nesta segunda-feira (11), após ficar de fora do jogo contra o Athletico no final de semana por conta de um trauma no pé. Sendo assim, apesar do susto, o camisa 12 vai disputar a sua décima final pelo Timão.

Contratado em 2012, Cássio nunca desfalcou o Corinthians em uma final desde que chegou ao clube. Ao todo, são nove finais, com o goleiro presente em todas elas - veja abaixo.

Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians

Até aqui, Cássio tem nove títulos com a camisa alvinegra, sendo sete deles conquistados em finais: quatro paulistas, uma Libertadores, um Mundial e uma Recopa, além de dois Brasileirões conquistados por pontos corridos. Em decisões, o arqueiro só ficou com o vice em duas ocasiões.

Corinthians e Flamengo se enfrentam na final da Copa do Brasil. Os jogos estão marcados para os dias 12 e 19 de outubro, na Neo Química Arena e Maracanã, respectivamente.

Veja todas as finais de Cássio pelo Corinthians: