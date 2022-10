Cássio e Fábio Santos perdem a chance de “completar” prateleira de títulos pelo Corinthians

Dupla já venceu os principais torneios com a camisa do Timão, mas deixou Copa do Brasil escapar

O Corinthians ficou com o vice-campeonato da Copa do Brasil ao perder para o Flamengo nos pênaltis na última quarta-feira (19). A derrota ficou ainda pior para Cássio e Fábio Santos, que perderam a oportunidade de “completar” o hall de grandes títulos pelo clube do Parque São Jorge.

A dupla, que está entre os maiores vencedores da história do clube, já conquistou Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Recopa Sul-Americana e Mundial de clubes.

Cássio ficou a um pênalti de se isolar como o maior vencedor da história do Corinthians em 621 jogos pelo clube. O arqueiro tem nove títulos, sendo quatro Paulistas, dois Brasileiros, Libertadores, Recopa e Mundial.

Fábio Santos chegaria ao seu sétimo título pelo Timão. O lateral ficou com as conquistas do Brasileirão (2011 e 2015), Libertadores (2012), Mundial (2012) e Recopa (2013).

O lateral, inclusive, foi um dos mais abatidos com a derrota do Corinthians. Com 37 anos, Fábio citou que essa pode ter sido a última oportunidade de se sagrar campeão da Copa do Brasil.