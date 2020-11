Caso de 'estupro culposo' repercute no mundo do futebol

Jogadores e clubes, como Corinthians e Flamengo, se posicionaram contra a sentença e a favor da jovem que acusa empresário de estupro

O foi pego de surpresa nesta terça-feira (3) com uma sentença do caso de estupro de Mariana Ferrer. A decisão foi de que André de Camargo Aranha cometeu um " estupro culposo", algo nunca antes visto na Justiça brasileira. A comoção acerca do caso chegou foi grande e chegou até no mundo do futebol.

André de Camargo Aranha, empresário muito ligado a jogadores e ao meio do futebol e visto frequentemente na companhia de grandes nomes do esporte, estava sendo julgado sob acusação de ter estuprada Mariana Ferrer, em 2018. O réu foi julgado como inocente com a sentença inédita de "estupro culposo" - termo não previsto na lei brasileira - .

O "ponto final" no caso da jovem causou muita comoção nas redes sociais, principalmente pela sentença e pelas imagens divulgadas pelo The Intercept Brasil, que mostram a promoter sendo humilhada pelo advogado de Aranha. Entre os vários nomes e marcas que se posicionaram a favor de Mariana e contra a decisão judicial, estão clubes e nomes ligados ao futebol.

Logo que a notícia vazou, Richarlison, que tem o costume de se posicionar em casos polêmicos, foi ao seu Twitter com a hashtag que chegou ao topo dos assuntos mais comentados: #JustiçaPorMariFerrer.

Além dele, outros nomes como Reinier, do , Peglow, do , Lucas , do , Ludmilla, do , também se posicionaram tanto pedidno justiça para Mariana, quanto criticando o "estupro culposo".

Os grandes clubes do Brasil também não ficaram de fora da comoção. O primeiro a ir às redes se manifestar foi o Vasco. Em seguida, , , , , , , , , , Sport, , , , Internacional e .

Estupro é estupro!



Em qualquer lugar.

Em qualquer situação.



Chega de violência contra a mulher.

Para denúncias, ligue 180 📞 pic.twitter.com/Q8ScTURLTs — Cruzeiro Esporte Clube (de 😷) (@Cruzeiro) November 3, 2020

#EstuproCulposoNãoExiste



A violência física e psicológica contra a mulher é inaceitável. Denuncie! Ligue 180!#RESPEITAASMINAS pic.twitter.com/cEhlRudOe3 — Corinthians (@Corinthians) November 3, 2020

Estupro nunca é culpa da vítima.#JustiçaPorMariFerrer — América FC ✊🏿 (@AmericaMG) November 3, 2020

O São Paulo FC repudia a violência de gênero em todas suas formas de manifestação. Toda relação sexual sem consentimento é estupro. Falar em estupro não intencional é desrespeitar profundamente as vítimas e correr o risco de abrir um perigoso precedente. #NãoExisteEstuproCulposo — São Paulo FC (@SaoPauloFC) November 3, 2020

Por Mariana, por todas! Vocês jamais estarão sozinhas. Ligue 180. #JustiçaPorMariFerrer pic.twitter.com/B2DTKnX15z — Fortaleza EC ⭐️ (@FortalezaEC) November 3, 2020

#EstuproCulposoNãoExiste



Justiça para todas as mulheres.



Se você foi vítima de violência, procure ajuda e denuncie!



Ligue 180 ou vá à Delegacia de Atendimento à Mulher mais próxima. — Flamengo (@Flamengo) November 3, 2020

O Atlético se solidariza com Mariana Ferrer e todas as mulheres vítimas de estupro.



Exigimos respeito.

Justiça já!!! — Atlético 😷 (@Atletico) November 3, 2020

Ligue 180 e denuncie a violência contra a mulher.#EstuproCulposoNaoExiste#justiçapormariferrer pic.twitter.com/wW856wOzME — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) November 3, 2020

Em março, a convite da @ONUBrasil, vencemos o Confiança usando #ZeroViolênciaContraMulher em nossas camisas.



A parceria aconteceu após o Esquadrão lançar, em 2019, a campanha #MeDeixeTorcer.



Acesse https://t.co/DE6vKExHj5, infelizmente ainda muito atual. #JusticaPorMariFerrer https://t.co/NKyzpHlCN3 pic.twitter.com/my9YE5CmAH — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) November 3, 2020

Não existe explicação, não existe desculpa, estupro não é e nunca será sem intenção. ESTUPRO CULPOSO NÃO EXISTE! Repudiamos toda forma de violência e nos posicionamos em favor de Mariana Ferrer e de todas as mulheres. Disque 180 e denuncie. #JustiçaPorMariFerrer #ClubeDeTodos pic.twitter.com/lW9PRC3Y4B — Grêmio FBPA (@Gremio) November 3, 2020

O Internacional repudia toda e qualquer forma de violência contra a mulher. Não existe "estupro sem querer". Não existe justificativa para um crime como esse. Denuncie sempre, ligue para 180. #justicapormariferrer pic.twitter.com/eo2pLh6AXS — Sport Club Internacional (@SCInternacional) November 3, 2020

🇳🇬 O Coritiba repudia toda e qualquer forma de violência contra a mulher, seja física ou psicológica. Denuncie. Ligue 180. Você não está sozinha!#justicapormariferrer #EstuproCulposoNãoExiste#OrgulhoDoPovo pic.twitter.com/qGIrrBefAp — Coritiba (@Coritiba) November 3, 2020

Muitos torcedores e pessoas ligadas ao futebol têm parabenizado o posicionamento das contas, uma vez que os jogadores e times atingem massas e furam bolhas que são de difícil acesso para assuntos polêmicos e delicados como este.