Richarlison se posiciona a favor de brasileiro preso na Rússia; entenda o caso

Atacante do Everton usou suas redes sociais para cobrar a libertação de Robson de Oliveira, que está preso na Rússia há mais de um ano

O atacante Richarlison, do , usou suas redes sociais nesta quarta-feira (30), para pedir justiça a Robson Oliveira, que está preso na há mais de um ano. Através de sua conta no Twitter, o camisa 7 dos Toffees compartilhou um post cobrando a libertação do brasileiro, que está detido em Kashira, cidade que fica a 115 quilômetros de Moscou.

Robson foi detido quando trabalhava como motorista para o volante Fernando, que atuava no . O jogador também conta com passagens pela seleção brasileira e atualmente está no Beijing Guoan. A companheira de Robson já trabalhava como cozinheira para a família do atleta, e a partir disso surgiu também a oportunidade para ele trabalhar como motorista.

UM BRASILEIRO EM APUROS NA RÚSSIA. #JusticaporRobson



Robson Oliveira está preso em Kashira, na Rússia, há mais de um ano por um crime que não cometeu. pic.twitter.com/lIKl2xOAG5 — Richarlison Andrade (@richarlison97) September 30, 2020

Robson é acusado de tráfico internacional de drogas por ter entrado na Rússia, em fevereiro do ano passado, com duas caixas de Mytedom 10mg, ou cloridrato de metadona, comprados pela família do volante.

O medicamento é utilizado no tratamento de dores fortes e agudas e era destinado a William Pereira de Faria, sogro do atleta, que sofre de um problema na coluna. A compra do produto foi feita com receita médica endereçada a ele, por um funcionário da família no .

De acordo com todos os depoimentos à imprensa, inclusive os da família do volante, Robson recebeu os remédios em uma mala fechada entrregue por um outro funcionário da família de Fernando, ainda no embarque no Rio de Janeiro. Isso sugere que o motorista não tinha conhecimento do que estava na bagagem.

Contudo, o cloridrato de metadona é proibido na Rússia e Robson foi preso por portar o medicamento, em março do ano passado.

Por que o governo brasileiro não faz nada para salvar Robson , preso absurdamente há 562 dias na Rússia? pic.twitter.com/xiY416OjSP — Ultrajano (@ultrajano) September 30, 2020

As informações de que o remédio era de William e não de Robson foram confirmadas pelo advogado da família, Fernando Cassar, e pelo próprio jogador Fernando, em diversas entrevistas ao Esporte Espetacular.

Apesar disso, o sogro do volante, que atualmente mora no Brasil, nunca prestou depoimento às autoridades. Seu advogado afirma que o depoimento não foi pedido enquanto ele estava na Rússia e que a justiça do país não aceita interrogatório à distância.

Robson responderá por tentativa de tráfico e contrabando, com pena mínima de 15 anos. A pena máxima é a prisão perpétua. Porém, segundo Olímpio Soares, advogado do brasileiro no caso, a segunda opção é pouco provável de acontecer.

"O Pavel Gerasimov, advogado russo que cuida do caso no país, descartou essa possibilidade. Vamos pedir a oitiva da Rafaela (mulher do jogador), do Fernando, Sibele (sogra) e William (sogro) por videoconferência. Se a juíza vai aceitar ou não, nós ainda não sabemos", explicou em entrevista ao blog do jornalista Mauro Cezar, do Uol.

"Mesmo que ele pegue 15 anos de prisão, podemos pedir a transferência para o Brasil, mas pode ser que a justiça russa recuse por considerar a pena alta e o crime grave", completou.

Enquanto isso, Fernando deixou a Rússia para se transferir ao Beijing Guoan, onde está desde fevereiro deste ano e acumula três gols em 14 partidas.