Casertana, oficial: Vinicio Espinal é o novo técnico









Após uma temporada positiva na Giana Erminio, time que levou até os playoffs do Grupo A da Série A, agora o técnico Vinicio Espinal inicia uma nova aventura. Segue abaixo o comunicado oficial sobre sua contratação pela Casertana:



“A Casertana FC dá as boas-vindas ao técnico Vinicio Edwards Espinal Marte, a quem, a partir de hoje, é confiada a função de treinador do time principal rossoblù.





Nascido em 1982 na República Dominicana, ele chegou à Itália ainda muito jovem, crescendo nas categorias de base da Atalanta e tornando-se o primeiro dominicano a pisar nos gramados da Série A. Em 2021, iniciou sua trajetória como técnico e, na temporada seguinte, atuou como assistente de Alessandro Calori na equipe juvenil da Lazio. Depois vieram Ospitaletto, Folgore Caratese, Gozzano e Real Calepina, até chegar à Série C no comando da Giana Erminio, com a qual se classificou e disputou duas rodadas da fase de play-off.





“Estou feliz por poder treinar um time importante como a Casertana”, comenta o técnico Espinal. “O encontro com o presidente e o diretor foi muito sincero e genuíno; pude sentir de perto a vontade de fazer um bom trabalho e de continuar aproveitando o entusiasmo que se criou na cidade. Para um técnico, assim como para um jogador, chegar a um clube de tal importância e, mais ainda, no auge de seu entusiasmo, representa um estímulo adicional para se empenhar e ter um bom desempenho. Venho do grupo A, mas, como jogador, também já enfrentei times do sul. Cada grupo tem suas peculiaridades, mas isso não significa que um seja melhor que o outro. É claro que no grupo C há muitos clubes históricos, com torcidas apaixonadas que têm muita vontade de estar presentes no estádio para viver a partida e torcer pelo próprio time”.