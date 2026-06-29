Casemiro: Estou sentindo dores após o confronto contra o Japão... e minha lesão não é grave

Casemiro, meio-campista da seleção brasileira, liderou sua equipe a uma impressionante virada contra o Japão nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, após marcar o gol de empate com uma cabeçada precisa.

O meio-campista brasileiro falou sobre os últimos minutos da partida, afirmando em declarações divulgadas pelo jornal espanhol “Marca”: “Foi um jogo de cabeça. É uma equipe que jogou com um bloco defensivo muito recuado, conseguiu marcar um gol contra nós e continuou jogando assim. Tivemos que tentar abrir espaços na linha defensiva, composta por cinco zagueiros. Mas acho que a equipe merece parabéns, especialmente por esse aspecto mental, por essa calma e por essa serenidade que mantivemos, porque eu sabia que a oportunidade viria”.

Casemiro falou sobre seu gol, destacando o papel dos companheiros na jogada: “Bem, acho que todo o mérito é da equipe também, não só meu, mas também do Gabi, que colocou a bola perfeita ali para eu cabecear. Por isso, acho que, quando marcamos, marcamos todos juntos, e quando sofremos, sofremos todos juntos”.

Ele acrescentou: “Quando falo em serenidade, refiro-me a ter paciência ao lidar com a bola... Isso é realmente serenidade: a paciência de circular a bola de um lado para o outro, tentar desestabilizar o adversário e tentar romper a linha dos cinco defensores e desestabilizá-los. Mas, claro, é um turbilhão de emoções lá dentro do campo. Mas acho que conseguimos fazer isso lá... Tivemos a chance de marcar outro gol em alguns momentos”.

E continuou: “Acho que o Vinícius teve uma chance, e eu mesmo tive outra de cabeça também. Conseguimos avançar e mantivemos o Japão encurralado o tempo todo dentro da sua área. Acho que conseguimos pressionar. Mas quando falo de paciência e tranquilidade, é dessa paciência que estou falando”.

Casemiro tranquilizou a torcida quanto à sua condição física e às dores que sentiu durante a partida, dizendo: “Não estou mal, só sinto um pouco de dor no ligamento colateral. Acho que tive uma leve cãibra muscular. Mas não foi nada muito grave. Obrigado por perguntar”.

O experiente meio-campista destacou o valor histórico da vitória, já que foi a primeira vez que o Brasil conseguiu reverter uma desvantagem em uma partida da Copa do Mundo desde 2002, falando sobre o que diferencia essa geração: “Acho que o futebol fica cada vez mais difícil, especialmente contra a seleção do Japão. É uma partida extremamente difícil, porque já não existem mais aqueles adversários dos quais falávamos anteriormente no mundo do futebol.”

E concluiu: “Acho que todos passaram a complicar as coisas, e todos se tornaram extremamente difíceis de enfrentar. Mas gosto de valorizar o grupo, especialmente os jogadores que entram como reservas. Hoje, Endrick, Martinelli e Ryan entraram no lugar de Raphinha, e o Filipe entrou bem, assim como o Fabinho também. Acho que isso é o mais importante: valorizar o grupo. Por isso, quando um jogador sai e outro entra, e o nível continua alto, acho que isso é o mais importante para conquistar títulos”.