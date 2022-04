Cartola 2022: quais as mudanças do Fantasy Game para este ano?

Em mais um grande ano de Campeonato Brasileiro, equipes caíram de divisão e outras subiram, mas algo se manteve: o Cartola FC. O famoso Fantasy Game do Brasileirão está de volta e os cartoleiros podem voltar à diversão e às apostas esportivas.

Com Avaí, Botafogo, Coritiba e Goiás, a Série A do campeonato nacional traz novos jogadores e opções para as escalações do jogo virtual. O Cartola, no entanto, tem novas adições e algumas alterações nos pontos concedidos durante as rodadas.

Veja, abaixo, tudo o que você precisa saber sobre a nova edição do Cartola, em 2022.

Quais as novas mudanças do Cartola FC para 2022?

Valores de pontuações alterados

Em 2022, o Cartola alterou alguns pontos concedidos pelas ações dos jogadores, como desarmes e chutes ao gol. Essas alterações são frequentemente feitas para atualizações no jogo, com o objetivo de evitar que o cartoleiro negative facilmente.

Abaixo, a GOAL separou uma tabela com as alterações de pontuação e outra geral, com todos os valores.

SCOUTS/AÇÕES E SIGLAS P. ANTIGAS P. NOVAS Desarmes - DS +1,00 +1,20 Cartão Amarelo - CA -2,00 -1,00 Cartão Vermelho - CV -5,00 -3,00 Gol Contra - GC -5,00 -3,00 Impedimento - IM -0,50 -0,10 Falta Cometida - FC -0,50 -0,30

Pontuações Positivas

SCOUTS/AÇÕES E SIGLAS PONTUAÇÕES Gol - G +8,00 Assistência - A +5,00 Defesa de pênalti - DP +7,00 Jogo sem sofrer gols - SG (Apenas defensores) +5,00 Finalização na trave - FT +3,00 Finalização para fora - FF +0,80 Finalização defendida - FD +1,20 Desarme - DS +1,20 Defesa - DE * +1,00 Pênalti sofrido - PS +1,00 Falta sofrida - FS +0,50

*Exclusiva para goleiros

Pontuações Negativas

SCOUTS/AÇÕES E SIGLAS PONTUAÇÕES Pênalti perdido na trave - PP + FT -1,00 Pênalti perdido com defesa - PP + FD -2,80 Pênalti perdido para fora - PP + FF -3,20 Cartão amarelo - CA -1,00 Cartão vermelho - CV -3,00 Passe incompleto - PI ** -0,10 Impedimento - IM -0,10 Falta cometida - FC -0,30 Gol sofrido - GS * -1,00 Pênalti cometido - PC -1,00 Gol contra - GC -3,00

*Exclusivo para goleiros

**Não válido para goleiros

Vale destacar na parte onde se encontram "pênalti perdido na trave", "pênalti perdido com defesa" e "pênalti perdido para fora", que serão somadas as pontuações da perda do pênalti com a forma que ocorreu. Entenda:

Pênalti perdido vale -4,00 ;

; Caso o chute tenha ido para fora : -4,00 do PP + 0,8 da FF = -3,20 pontos

: -4,00 do PP + 0,8 da FF = -3,20 pontos Caso o goleiro defenda a batida : -4,00 do PP + 1,2 da FD = -2,80 pontos

: -4,00 do PP + 1,2 da FD = -2,80 pontos Caso o chute tenha batido na trave: -4,00 do PP + 3 da FT = -1,00 pontos

Se o goleiro defender a penalidade e a bola bater na trave antes de sair, a pontuação conta como se fosse o "pênalti perdido na trave".

Alterações para o banco de reservas

Além da adaptação das pontuações, o Cartola alterou o formato de entrada do jogador no banco para o atleta que esteja em campo como titular, mas que não tenha atuado na vida real por sua equipe.

Exemplificando: seu meia titular no Cartola é o Yago Pikachu, do Fortaleza, e seu reserva o Pablo Maia, do São Paulo. Por algum motivo, Pikachu não jogou e acabou ficando com 0 pontos, e isso significa que o meio-campista do Tricolor Paulista deverá entrar em campo para substituir Yago.

Porém, Pablo Maia acabou sendo expulso no confronto, fazendo uma pontuação negativa. O Cartola, ao contrário de como ocorreria antes, manterá Pikachu, que fez 0 pontos, e não utilizará o reserva que acabou negativando, para que não sejam perdidos tantos pontos.

O novo Cartola Express

Mais simples do que o Cartola comum, o novo "Cartola Express" é, basicamente, um novo modo de jogo do original, que funciona da seguinte maneira: a cada rodada, o cartoleiro terá 140 cartoletas para montar seu elenco, que não irá contar com banco de reservas, técnicos e nem capitães.

Ao fim da rodada, o jogo reinicia, e você terá as mesmas 140 cartoletas para montar um novo time, já que no Cartola Express seu patrimônio não é acumulativo. Além disso, seu time passado será excluido, e um novo elenco deverá ser escolhido.

Isso faz com que cada rodada seja como uma nova competição. Mas, e as pontuações, serão as mesmas? Segundo a Globo, criadora do jogo, sim, e além disso o esquema tático será apenas um, no caso o 4-3-3.

Como não há banco de reservas, o cartoleiro poderá trocar atletas até um minuto antes da partida começar, mesmo que a rodada tenha iniciado. A única regra em relação a isso: o jogador a ser adicionado à equipe não poderá estar em partida.

Por exemplo: Clube A x Clube B se enfrentam no domingo, às 11h00, e o mercado fechou às 16h00, no sábado. Na sua equipe, o atleta do Clube A está presente, mas você descobriu que ele não irá jogar. Até 10h59, um minuto antes do duelo começar, haverá a chance de substituí-lo por outro jogador de um confronto que ainda não tenha começado.

Outra restrição presente no Cartola Express é: será necessário a escolha de jogadores de, pelo menos, três times diferentes, e até cinco atletas de um mesmo time, para que haja mais variação no elenco.