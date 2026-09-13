Carrick sobre o gol de Haaland: Estou perplexo. Estamos em apuros

Michael Carrick, técnico do Manchester United, pareceu surpreso com a validação do gol de Erling Haaland, atacante do Manchester City, no dérbi disputado no estádio Old Trafford, neste domingo, pela quarta rodada da Premier League.

Haaland conduziu seu time, o Manchester City, à vitória sobre o Manchester United por 1 a 0, com um gol que gerou muita polêmica, elevando o time dos Citizens para 12 pontos (aproveitamento total), na segunda colocação, atrás do líder Arsenal apenas pelo saldo de gols.

O gol provocou grande controvérsia após a intervenção de Enzo Fernández na jogada, estando ele em posição de impedimento, depois de tentar disputar a bola e jogá-la de cabeça antes que ela chegasse a Haaland. O assistente ergueu a bandeira e o gol foi inicialmente anulado, antes que a tecnologia do vídeo interviesse e revisasse o lance, levando o árbitro a decidir validar o gol no fim, por conta de o jogador argentino não ter tocado na bola.

Michael Carrick disse, em declaração à rádio "BBC Radio 5 Live" após a partida: "O desempenho foi irregular. Acho que estivemos bem durante longos períodos do jogo, e começamos o segundo tempo melhor do que terminamos o primeiro. Parecia que algo estava prestes a acontecer, e então eles marcaram o gol deles. Sinceramente, não sei por onde começar a falar sobre esse gol, mas ele foi um fator decisivo na forma como a partida se desenrolou no fim. Devo dizer que é extremamente difícil aceitar uma decisão dessas contra nós".

E acrescentou, segundo o que noticiou a rede "BBC": "Tenho uma grande preocupação, sinceramente; porque implementamos muitos mecanismos para apoiar os árbitros agora: telas, mais pessoas, mais salas para garantir a correção das decisões, mas o que me preocupa é como as regras são interpretadas. Estou realmente preocupado com a forma como a jogada é vista por aquele ângulo".

E prosseguiu: "O jogador se atirou na tentativa de jogar a bola de cabeça (mergulhando). De um determinado ângulo, você pode se perguntar se ele tocou na bola ou não. Lisandro Martínez teve de agir com base nisso, e aquilo teve um grande impacto em toda a jogada. Não fiquei convencido de que a linha (da tecnologia de impedimento) foi traçada em um ponto preciso. Estou perplexo e um pouco preocupado; porque se essa é a forma de interpretar, estamos em apuros".

E sobre o cartão vermelho que Phil Foden, jogador do Manchester City, recebeu aos 23 minutos, apontou: "Isso mudou alguns detalhes. Talvez não tenhamos lidado com a situação da melhor forma no primeiro tempo; pois você precisa se adaptar e fazer os ajustes necessários. Aquilo nos colocou em uma boa situação que não aproveitamos por completo".

E sobre o início de temporada do Manchester United, tendo somado apenas 4 pontos nas 4 primeiras partidas, esclareceu: "Vamos alcançar nosso objetivo, estou confiante disso. Não conquistamos os pontos que queríamos ou que deveríamos ter conquistado, e temos de aceitar essa realidade e lidar com ela. Houve razões específicas para isso, e é só. Isso não muda o nosso caminho para seguir em frente, e não muda as nossas esperanças para a temporada ou o que podemos conquistar como equipe. Demos passos muito bons ao longo de um período de tempo, e vamos continuar fazendo isso".

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