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Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

Traduzido por

Carrick sobre o gol de Haaland: Estou perplexo. Estamos em apuros

Manchester United x Manchester City
Manchester United
Manchester City
Premier League
M. Carrick
E. Haaland
England
Noruega

As decisões da arbitragem não agradaram ao técnico do Manchester United

Michael Carrick, técnico do Manchester United, pareceu surpreso com a validação do gol de Erling Haaland, atacante do Manchester City, no dérbi disputado no estádio Old Trafford, neste domingo, pela quarta rodada da Premier League.

Haaland conduziu seu time, o Manchester City, à vitória sobre o Manchester United por 1 a 0, com um gol que gerou muita polêmica, elevando o time dos Citizens para 12 pontos (aproveitamento total), na segunda colocação, atrás do líder Arsenal apenas pelo saldo de gols.

O gol provocou grande controvérsia após a intervenção de Enzo Fernández na jogada, estando ele em posição de impedimento, depois de tentar disputar a bola e jogá-la de cabeça antes que ela chegasse a Haaland. O assistente ergueu a bandeira e o gol foi inicialmente anulado, antes que a tecnologia do vídeo interviesse e revisasse o lance, levando o árbitro a decidir validar o gol no fim, por conta de o jogador argentino não ter tocado na bola.

Michael Carrick disse, em declaração à rádio "BBC Radio 5 Live" após a partida: "O desempenho foi irregular. Acho que estivemos bem durante longos períodos do jogo, e começamos o segundo tempo melhor do que terminamos o primeiro. Parecia que algo estava prestes a acontecer, e então eles marcaram o gol deles. Sinceramente, não sei por onde começar a falar sobre esse gol, mas ele foi um fator decisivo na forma como a partida se desenrolou no fim. Devo dizer que é extremamente difícil aceitar uma decisão dessas contra nós".

E acrescentou, segundo o que noticiou a rede "BBC": "Tenho uma grande preocupação, sinceramente; porque implementamos muitos mecanismos para apoiar os árbitros agora: telas, mais pessoas, mais salas para garantir a correção das decisões, mas o que me preocupa é como as regras são interpretadas. Estou realmente preocupado com a forma como a jogada é vista por aquele ângulo".

E prosseguiu: "O jogador se atirou na tentativa de jogar a bola de cabeça (mergulhando). De um determinado ângulo, você pode se perguntar se ele tocou na bola ou não. Lisandro Martínez teve de agir com base nisso, e aquilo teve um grande impacto em toda a jogada. Não fiquei convencido de que a linha (da tecnologia de impedimento) foi traçada em um ponto preciso. Estou perplexo e um pouco preocupado; porque se essa é a forma de interpretar, estamos em apuros".

E sobre o cartão vermelho que Phil Foden, jogador do Manchester City, recebeu aos 23 minutos, apontou: "Isso mudou alguns detalhes. Talvez não tenhamos lidado com a situação da melhor forma no primeiro tempo; pois você precisa se adaptar e fazer os ajustes necessários. Aquilo nos colocou em uma boa situação que não aproveitamos por completo".

E sobre o início de temporada do Manchester United, tendo somado apenas 4 pontos nas 4 primeiras partidas, esclareceu: "Vamos alcançar nosso objetivo, estou confiante disso. Não conquistamos os pontos que queríamos ou que deveríamos ter conquistado, e temos de aceitar essa realidade e lidar com ela. Houve razões específicas para isso, e é só. Isso não muda o nosso caminho para seguir em frente, e não muda as nossas esperanças para a temporada ou o que podemos conquistar como equipe. Demos passos muito bons ao longo de um período de tempo, e vamos continuar fazendo isso".

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