Carrick: felizmente empatamos e não estou incomodado com o alarde sobre a queda nos resultados

Michael Carrick, técnico do Manchester United, acredita que sua equipe fez o suficiente para vencer a partida contra o Fulham, mas o jogo terminou empatado (1 a 1), na noite de domingo, pela quinta rodada da Premier League.

O Manchester United somou 5 pontos nas primeiras 5 rodadas, tendo conquistado apenas uma vitória, e ocupa a décima segunda posição na tabela de classificação da Premier League.

Michael Carrick disse em declaração ao canal "BBC Sport": "Acho que fizemos o suficiente para vencer a partida. Acho que tínhamos condições de vencer. Foi um gol contra infeliz, mas fomos bem na maior parte do jogo".

E acrescentou: "O goleiro deles defendeu com maestria, e em outro dia teríamos sofrido dois ou três gols. Fiquei feliz com a nossa reação, pois os jogadores mantiveram a confiança em si mesmos e continuaram fazendo o certo. Acho que um ponto é o mínimo que poderíamos conseguir".

Sobre o gol do Fulham, ele explicou: "Acho que talvez tenha havido uma falta sobre Matheus Cunha primeiro, e há quem pense assim. A bola passou por entre um dos jogadores, e isso aconteceu muito rápido. Tivemos sorte em vários momentos parecidos. Felizmente, saímos com algo positivo da partida".

A respeito do rebuliço em torno do Manchester United e se isso o incomoda, comentou: "Não, o que me incomoda é que queremos resultados melhores. Queremos mais pontos, vamos passar por um período em que as coisas não vão bem, e já passamos por um período assim, em que pequenas coisas se transformaram em grandes coisas".

E concluiu suas declarações: "De forma alguma achamos que as coisas estão perfeitas. Precisamos vencer as partidas. Os torcedores foram excelentes como sempre hoje, e precisamos dar a eles um motivo para continuar torcendo".

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