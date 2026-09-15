Michael Carrick, técnico do Manchester United, afirmou que enfrenta uma decisão crucial sobre a escalação titular para o confronto contra o Brighton, pela terceira rodada da Copa da Liga Inglesa "Carabao", nesta quarta-feira, insinuando que buscará equilíbrio entre poupar alguns atletas e escalar os mais aptos para conquistar a vitória.

Sobre uma pergunta a respeito do valor dos títulos para os treinadores atualmente, e se a avaliação de um técnico passou a se limitar à Premier League, independentemente de erguer troféus, Carrick esclareceu na coletiva de imprensa do jogo, realizada nesta terça-feira e transmitida pelo site oficial do clube: "Para mim, os títulos representam a beleza e a verdadeira sensação de vitória. É por isso que jogamos futebol e praticamos esporte, e é certamente o motivo pelo qual estou neste clube: para lutar pela vitória. Não é simples, claro, mas conquistar campeonatos e transmitir esses sentimentos aos torcedores é algo importante, sem dúvida".





Em referência à antiga abordagem de Sir Alex Ferguson de dar oportunidades a todo o elenco na Copa da Liga, e se ele adotaria a mesma opção ou preferiria manter a base titular, respondeu: "Sim, com certeza, essas são as decisões que precisamos tomar. Jogamos competições diferentes e já fizemos mudanças antes, e o importante para nós é vencer os jogos e gerir o elenco com inteligência para manter todos no mais alto nível de prontidão e concentração. Apesar de tudo, entramos no confronto de quarta-feira com um único objetivo: a vitória".

Ao ser questionado sobre como superar a injustiça das decisões da arbitragem no último dérbi e aproveitar essa energia diante do Brighton, o técnico do Manchester United ressaltou: "Precisamos superar isso e seguir em frente. Temos de continuar conquistando vitórias; a pontuação atual não é o que almejamos e não nos escondemos atrás disso. O importante agora é recuperar o ritmo da vitória e readquirir esse hábito".

Sobre se a indignação com os acontecimentos do último confronto daria aos jogadores uma motivação extra, comentou: "Os jogadores já possuem esse espírito e essa seriedade, e provaram isso em diversas ocasiões ao reagir com força após qualquer tropeço. Situações como essa certamente te dão uma motivação adicional para usar como combustível para seguir em frente".

Sobre as últimas novidades das lesões e o cronograma de retorno de Amad Diallo e Matthijs de Ligt, Carrick revelou: "Amad ainda não está perto de voltar nos próximos dias, e vamos ver como as coisas evoluem. Já De Ligt deu continuidade ao seu programa de reabilitação para o retorno, por isso prefiro não estabelecer um prazo definido para o retorno de ambos no momento".

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Abordando a situação de Luke Shaw quanto a participar contra o Brighton e sua prontidão física, disse: "Há a possibilidade de ele chegar a tempo para o jogo contra o Brighton. Não está totalmente definido, mas é uma questão de poucos dias, não mais do que isso".

Quanto às opções disponíveis na posição de lateral-esquerdo em caso de ausência de Shaw, mais especificamente o nível de Patrick Dorgu, esclareceu: "Patrick fez um jogo muito bom contra o Sabah, e também apresentou boas coisas no último confronto. É por isso que temos uma lista ampla de jogadores para lidar com a carência, pois as lesões não são algo ideal, mas precisamos nos adaptar a elas".

Ao ser questionado sobre a prontidão do recém-chegado Carlos Baleba e seu retorno ao grupo após a data Fifa, o técnico do United afirmou: "Sim, com certeza, ele estará com o grupo ao longo da próxima semana, o que significa que estará em boas condições e pronto para aparecer após o período da data Fifa".

Carrick encerrou sua fala abordando o que Baleba pode acrescentar ao meio-campo da equipe, dizendo: "Ele é um jogador que possui alta qualidade e tem um desejo enorme de lutar e participar junto com seus companheiros, e foi por isso que decidimos contratá-lo, pois dará ao meio-campo o equilíbrio e a dinâmica necessários de forma excelente".