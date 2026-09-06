Carragher questiona contratação do Chelsea após derrota no dérbi de Londres

O ex-astro do Liverpool Jamie Carragher expressou sua preocupação com a contratação de verão do Chelsea, o goleiro argentino Emiliano Martínez, após a derrota dos Blues para o Arsenal na noite de domingo (2 a 1), pela Premier League.

Morgan Rogers deu ao Chelsea um início perfeito, ao mandar a bola diretamente para as redes da entrada da grande área nos dois primeiros minutos.

Mas Kai Havertz empatou o placar contra seu ex-clube na metade do primeiro tempo, com um chute que Martínez não conseguiu defender na trave mais próxima, antes de Martin Ødegaard marcar o gol da vitória do Arsenal no segundo tempo.

O ídolo do Liverpool acredita que, embora a contratação de Martínez por apenas 7,5 milhões de libras esterlinas represente um "negócio incrível", o ex-goleiro do Aston Villa demonstrou já ter passado do seu melhor nível.

Carragher disse ao canal "Sky Sports", durante sua análise do gol de empate marcado por Havertz para o Arsenal: "Acho que o goleiro teria defendido aquela bola dois ou três anos atrás".

E acrescentou, conforme reproduzido pelo jornal inglês "Metro": "O que o Chelsea fez foi entender que é melhor para todos que Robert Sánchez não esteja no gol, porque ele não está no nível exigido, apesar de ser um bom goleiro".

E completou: "Não é uma contratação errada, foi um negócio incrível por 7,5 milhões de libras esterlinas, e ele ainda é um goleiro excelente, melhor até do que Sánchez. E isso vai dar a todos uma maior sensação de confiança".

E ressaltou: "Martínez foi um goleiro incrível e ainda é um goleiro muito bom, mas não é o goleiro que venceu a Copa do Mundo, isso não é verdade, e essa foi uma pequena amostra disso".

E Carragher concluiu, falando sobre o nível do Chelsea em comparação ao Arsenal: "Há uma diferença enorme entre as duas equipes, em suas escalações titulares e em seus elencos".

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