Carragher constrange Gary Neville com ironia mordaz ao vivo

Jamie Carragher, ídolo do Liverpool, arrancou risadas dos telespectadores após tirar sarro de Gary Neville, ex-astro do Manchester United.

A dupla veterana da "Sky Sports" voltou às telas no primeiro episódio do programa "Monday Night Football" desta temporada.

No entanto, um dos principais pontos do debate acabou com Carragher zombando das roupas do colega.

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Carragher, de 48 anos, disse, segundo o jornal "The Sun": "Posso acrescentar mais uma para assistir?".

Em seguida, o ídolo do Liverpool se virou para Neville, apontou para a sua calça e disse: "Você vai usar essa calça de novo?".

A brincadeira fez Neville rir antes de ele explicar que havia escolhido uma calça larga.

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Carragher disse em tom de brincadeira: "Ele parece o Frank Worthington (ex-jogador)".

Então o ídolo do Manchester United respondeu: "Vocês vão ver que o Carragher vai começar a usar esses sapatos daqui a dois ou três anos. Ele vai acompanhar a moda".

Em seguida, o homem de 51 anos se levantou para mostrar sua calça, acrescentando: "Fui às compras no sábado em Londres. Foi esse cara quem combinou minhas roupas. Vou dizer a vocês minha opinião, elas são realmente ótimas. Estou gostando delas".

Carragher fez uma última crítica ácida a Neville, dizendo: "Que sapatos são esses, são sapatos de polo?".

Para o azar de Neville, parecia que os torcedores em casa também concordavam com a opinião de Carragher.

Nas redes sociais, um deles disse: "Gary Neville... aquelas calças", e outro comentou: "Mas eu não sou fã da calça do Neville".

Um terceiro acrescentou: "Acabei de reparar na calça do Gary Neville durante o jogo de futebol americano, e não consigo me concentrar em mais nada agora".







