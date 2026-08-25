Carragher alerta o Liverpool: este é o pior mercado da história da Premier League

Jamie Carragher alertou que a janela de transferências do Liverpool em 2025 pode se tornar, segundo suas palavras, o pior período de contratações da história da Premier League, depois de o clube ter gasto cerca de 450 milhões de libras esterlinas para contratar 7 jogadores, sem que a maioria deles apresentasse o retorno esperado.

Após a conquista do título da liga pelo Liverpool na primeira temporada de Arne Slot, o clube gastou 450 milhões de libras esterlinas no total com 7 jogadores, entre eles 125 milhões de libras esterlinas para contratar Alexander Isak, além da negociação de Florian Wirtz, cujo valor pode chegar a 116 milhões de libras esterlinas.

Mas, com exceção de Hugo Ekitike, todos os novos reforços de Anfield tiveram dificuldade em deixar sua marca de forma impactante durante a primeira temporada, num momento em que o Liverpool caiu para a quinta colocação e Slot foi afastado de suas funções.

Depois de jogadores como Isak e Wirtz terem tido dificuldade em deixar um impacto claro durante o empate por 2 a 2 do Liverpool com o Newcastle no domingo, Carragher dirigiu duras críticas às contratações do clube na última janela de transferências de verão.

Carragher disse, em declarações destacadas pela rede "ESPN": "É a primeira partida da temporada, mas meu receio é que a janela de transferências de 12 meses atrás possa fazer com que o Liverpool atrase um ou dois anos para corrigir a situação".

E acrescentou: "Sim, é apenas uma partida sob o comando de Andoni Iraola, mas estamos falando de 12 meses de desempenho abaixo do nível por parte de todos esses jogadores, com exceção de Ekitike".

E prosseguiu: "Se essa situação não mudar nos próximos dois ou três meses sob o comando de Iraola, e se o nível desses jogadores não melhorar, acho que olharemos para aquele período como sendo, provavelmente, a pior janela de transferências que já vimos na história da Premier League, quando levamos em consideração o valor das negociações feitas para contratar esses jogadores e o que isso acarretará para o Liverpool".

Após a saída de 4 jogadores titulares e experientes neste verão, sendo eles Mohamed Salah, Andy Robertson, Ibrahima Konaté e Curtis Jones, a escalação do time de Iraola diante do Newcastle no domingo contou com 4 jogadores das contratações do verão passado, sendo eles Isak, Wirtz, Jeremie Frimpong e Milos Kerkez.

Carragher continuou: "A ideia de contratar esses jogadores não se limitava a que eles chegassem e fossem bons jogadores, mas o objetivo era construir algo parecido com uma pequena dinastia para o Liverpool".

E acrescentou: "Não devemos esquecer que o Liverpool venceu a liga há dois anos. Esses jogadores deveriam fazer o que o Manchester City fez ao longo dos últimos anos, ou o que o Manchester United fez no passado, quando o time vai lá e conquista o título da liga duas ou três vezes em 5 anos".

Wirtz, em particular, foi alvo das críticas do ex-zagueiro do Liverpool, que disse: "Essa ideia de que os jogadores precisam de um ano para se adaptar à Premier League acho que é, até certo ponto, apenas um mito. Não acho que haja muitos exemplos em que isso aconteça".

E completou: "Não acho que estejamos vendo uma queda enorme no desempenho. Acho que o que vimos dele ao longo de um ano é, provavelmente, o seu nível real, e ele é um jogador de futebol elegante e organizado".

E concluiu: "Não é um jogador que deveria valer 110 milhões de libras esterlinas, mas sim alguém que talvez devesse valer 50 ou 60 milhões de libras esterlinas, algo assim. Um jogador elegante e organizado, e com um toque de bola excelente. Não tenho certeza do que as pessoas esperam dele".



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