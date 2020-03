Carol Portaluppi: quantos anos tem, o que faz e como é a relação da filha com Renato Gaúcho

Jovem mantém relacionamento com Pedro Ortega e coleciona seguidores nas redes sociais

Nascida em 21 de maio de 1994, no Rio de Janeiro, Carolina Portaluppi é filha de Renato Gaúcho com a jornalista e ex-apresentadora de TV Carla Cavalcanti.

Torcedora apaixonada do , time gaúcho que tem seu pai como técnico, a estudante de Comunicação Social movimenta as redes sociais com suas fotos de biquínis. Fato que gera ciúmes no pai.

"Eu vou às vezes para praia com o meu filha. Aí ela vai para a praia, começa a tirar a roupa… Ai, meu Deus do céu, pessoal começa a tirar foto…", disse em 2015 em entrevista à Record.

Mais times

Confira as curiosidades sobre Carol Portaluppi

QUAL É O INSTAGRAM DE CAROL PORTALUPPI?

Sucesso no Instagram com 1,5 milhão de seguidores, Carol Portaluppi é um fenômeno nas redes sociais por suas fotos de biquíni exibindo o corpo sarado. Com mensagens sobre feminismo e viagens pelo mundo, a jovem também compartilha fotos com o seu pai famoso e não esconde o seu amor e admiração por ele.

CAROL PORTALUPPI TEM NAMORADO?

Entre idas e vindas, Carol Portaluppi e Pedro Ortega voltaram a se relacionar após um ano e meio separados. Eles anunciaram a reconciliação em dezembro e recentemente viajaram para a Califórnia, .

A filha de Renato Gaúcho anunciou o término do relacionamento com Pedro em abril de 2018. De lá pra cá ela namorou o modelo Allan Costa, mas a relação dutou apenas três meses.

Antes disso, o nome de Carol também foi apontado como um possível affair de Neymar. Em 2015, ambos foram vistos no Hotel Windsor, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, onde teriam passado a noite no local e só saíram no início da tarde do dia seguinte.