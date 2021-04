Carney Chukwuemeka: a joia do Aston Villa que chama atenção dos gigantes

O meio-campista 17 anos, que já se comparou a Paul Pogba, vem sendo disputado por Manchester United, Liverpool, Bayern e Juventus

Algo de especial vem acontecendo em Birmingham nese momento: a cidade vem produzindo um grande número de jovens talentos.

Jude Bellignham, é claro, é o principal destaque dessa nova geração, com o jovem de 17 anos já sendo titular absoluto no Borussia Dortmund e marcando nas quartas de final da Liga dos Campeões diante do Manchester City.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Já o Aston Villa, enquanto isso, segue construindo uma reputação como uma das categorias de base mais produtivas do planeta, após uma grande reformulação nas estruturas de juniores.

Isso ficou evidente em janeiro, quando um time do Villa com idade média de 18 anos e 294 dias fez jogo duro com os titulares do Liverpool e conseguiu levar um empate no primeiro tempo pela terceira rodada da Copa da Inglaterra.

As manchetes naquela noite foram destinadas ao artilheiro Louie Barry: uma passagem pelo Barcelona e a frieza na frente do goleiro o fizeram se destacar em um time sub-23 cada vez mais impressionante.

Mas talvez o melhor dos jovens talentos do Villa nem tenha jogado na derrota por 4 x 1 para o Liverpool: o que poderia ter sido diferentes dependendo das circunstâncias.

Carney Chukwuemeka havia sido promovido aos profissionais da equipe de Dean Smith antes do confronto e muitos esperavam que ele fosse fazer a sua estreia contra a equipe comandada por Jurgen Klopp.

Mas após um número de testes positivos para Covid-19 na equipe profissional do Villa, Chukwuemeka teve que ficar em isolamento e assistiu seus companheiros ganharem as manchetes do dia seguinte à frente de uma audiência global.

Mesmo assim, por mais que ele tenha perdido a chance de atuar contra um dos maiores times do mundo, é seguro dizer que os gigantes europeus já conhecem o talento do meio-campista.

Boatos colocaram Manchester United, Liverpool e Manchester City como interessados em Chukwuemeka mesmo antes do atleta assinar seu primeiro contrato profissional em outubro, enquanto Bayern de Munique e Juventus desde então já se juntaram ao grupo de interessados por um jogador que se destaca desde seus 12 anos, quando estava no Northampton Town.

"Nós temos, provavelmente, o melhor jogador de 16 anos na Inglaterra, Carney (Chukwuemeka)," anunciou o CEO do Villa, Christian Purlow, aos representantes da torcida na diretoria do clube na última temporada.

"Não existe discussão, ele é titular no sub-23. Está muito acima dos outros jogadores de 16 anos.

Conheça as maiores promessas do futebol no NXGN:

Nascido na Áustria e filho de pais nigerianos, Chukwuemeka recebeu uma oportunidade na base do Northampton junto de seu irmão, Caleb, que ainda atua como atacante na equipe da terceira divisão inglesa.

Agora com 17 anos, Carney alcançou um nível incrível nessa temporada, com só dois jogadores - a dupla James McAtee e Tommy Doyle, do Manchester City -, tendo conseguido mais do que suas seis assistências na Premier League sub-23.

Por mais que ainda seja muito jovem, o meia de 1,85m se desenvolveu em um dos talentos mais promissores no futebol de base inglês: mesmo que precise ganhar massa muscular antes de ser utilizado nos profissionais, sua inteligência dentro de campo misturada com seus atributos físicos deixam claro que Chukwuemeka é uma joia a ser lapidada.

Um meio-campista que não tem medo de receber a bola em áreas complicadas, que costuma tomar as decisão certas e tem uma técnica acima da média, Chukwuemeka rapidamente chama a atenção e pode ser comparado a nomes como Paul Pogba e Frenkie De Jong.

Também existe um pouco de Dele Alli em seu jogo, e Chukwuemeka foi encorajado a imitar a movimentação ofensiva da estrela do Tottenham no campo de ataque.

Ainda que isso não resultado em um grande número de gols - tem um no sub-23, dois no sub-18 na Copa da Inglaterra e um na seleção inglesa sub-18 - sua performance contra o Wolves em março, onde deu três assistências para companheiros de equipes, sugerem que ele está evoluindo e conseguindo se aproximar mais da área com eficiência.

"Nós estamos começando a ver ele fazer mais dentro de campo," contou o treinador do Aston Villa sub-23, Mark Delaney, ao Birmingham Mail, em fevereiro.

"Nós pedimos para ele marcar mais gols, ser mais intenso e participativo no campo de ataque, com e sem a bola, para conseguir ter mais impacto dentro de campo."

"Ele tem muita confiança: faz o que nós pedirmos dentro de campo, sob pressão ou nos treinamentos. É isso que o treinador quer, ele aceita novos desafios sem reclamar."

"Temos muita esperança nele, como temos com muitos jogadores. Ele só tem 17 anos e ainda precisa se desenvolver. Nosso objetivo é ter certeza que estamos o desafiando a fazer coisas novas e evoluir seu jogo."

Esse desenvolvimento fez com Chukwuemeka finalmente compusesse o banco de reservas nos profissionais na derrota para o Leicester City, em fevereiro, e com o time de Smith seguro no meio de tabela, uma estreia na Premier League para o jovem pode acontecer até o final da temporada.

Barry, também, deve receber logo minutos no time profissional após impressionar diante do Liverpool: outros nomes como Aaron Ramsey (18), Lamare Bogarde (17) e Jaden Philogene-Bidace (19) também são bem cotados no Villa Park.

Mas Chukwuemeka parece ser a maior joia. Com Bellingham já aparentando ser uma potencial estrela, a cidade de Birmingham pode ter desenvolvido o futuro do meio de campo da seleção inglesa.