Liverpool x Real Madrid e Dortmund x City ao vivo: siga as quartas da Liga dos Campeões

O clube classificado no confronto entre Liverpool e Real Madrid enfrentará o Chelsea na semifinal da Liga dos Campeões.

Do outro lado do chaveamento, o PSG espera o classificado no jogo entre Borussia Dortmund e Manchester City.

A final acontece no dia 29 de maio de 2021, no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul.