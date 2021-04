Devyne Rensch: a próxima joia da base do Ajax

O defensor versátil de 18 anos já foi sondado pela Juventus após assumir papel fundamental no time de Erik Ten Hag na temporada

Não é mais nenhum choque, mas a habilidade do Ajax de vender grandes jogadores por muito dinheiro e os substituir por jovens da base ainda é um dos feitos mais impressionantes do futebol europeu.

Os gigantes holandeses, que tiveram cinco jogadores na lista 2021 do NXGN, continuam revelando garotos talentosos, com nomes como Ryan Gravenberch e Brian Brobbey puxando a lista.

Eles não são, porém, os únicos jovens formados em casa que estão tendo um impacto no time profissional nesta temporada, com Devyne Rensch, de 18 anos, surgindo para se tornar peça chave da defesa de Erik Ten Hag.

Ten Hag pode ter tido dúvidas sobre como substituiria Sergiño Dest após o americano ter sido contratado pelo Barcelona. Mas ainda que Noussair Mazraoui esteja no elenco, foi o jovem Rensch que chamou a responsabilidade.

Mesmo que tenha estreado em novembro, o jovem - com passagem por todas as seleções de base da Holanda - já é figurinha carimbada na Johan Cruyff Arena, com Mazraoui tendo que retornar ao banco de reservas quando se recuperar de lesão.

A ascensão de Rensch é ainda mais chocante: o jogador só foi receber oportunidade para atuar na base quando tinha 13 anos de idade - a maioria dos jovens da base do Ajax chegam no clube com oito ou nove anos.

Tendo jogado predominantemente como um ponta pelo VV Unicum, seu time de infância, Rensch sofreu com problemas físicos durante a adolescência e teve uma ascensão tardia como promessa relevante.

Seu primeiro período de testes veio no PSV, grande rival do Ajax, mas o time de Eindhoven decidu deixá-lo ir, em uma decisão que o time hoje certamente se arrepende.

"Eu passei um tempo no PSV, mas não fui contratado em definitivo", contou à Ajax TV. "Quando eu fui treinar no Ajax, só precisei de duas sessões para ser contratado, então talvez o PSV estivesse errado!"

Isso foi em 2016. Quatro anos depois, Rensch foi nomeado o vencedor do Troféu Abdelhak Nouri, prêmio anual dado ao melhor jogador da base do Ajax; Outros vencedores incluem Christian Eriksen, Donny van de Beek, Matthijs de Ligt e Ryan Gravenberch.

Isso só serve para demonstrar o nível de talento que o Ajax vem produzindo: em Rensch, eles tem um jogador bom o suficiente para ter sucesso em um grande número de funções ao longo de sua carreira.

Descrito pelo diretor das categorias de base do Ajax, Said Ouaali, como "um real defensor do Ajax", pela sua capacidade de sair jogando mesmo pressionado, Rensch já jogou como lateral direito, lateral esquerdo, zagueiro e volante durante sua estadia na base do clube, tendo sucesso em todas as posições.

Ambidestro, estreou nos profissionais diante do FC Emmen como lateral-esquerdo, tendo marcado um golaço contra o RB Salzburg atuando na mesma posição durante a pré-temporada.

Desde então, assumiu o papel de lateral direito titular do time de Ten Hag. A expectativa, porém, é que ele consiga completar uma transição para o miolo de zaga durante os próximos 18 a 24 meses.

"Ele está evoluindo muito rapidamente" Ten Hag contou ao Algeemen Dagblad após Rensch marcar seu primeiro gol em jogos oficiais e dar duas assistências na vitória contra o ADO Den Haag, em fevereiro. "Tem grande visão de jogo, atleticismo e técnica, então tem um bom número de atributos para ter uma ótima carreira."

"Estou muito curioso para ver onde ele estará daqui a um ano e meio. Em termos de talento, é ainda melhor como zagueiro. Mesmo evoluindo tanto, precisa continuar humilde e treinando forte. Se conseguir fazer isso, irá ainda mais longe, em um curto período de tempo."

Ainda que essa performance diante do Den Haag seja a única vez que Rensch tenha se envolvido em gols desde que estreou nos profissionais, os instintos ofensivos do jovem mostram sua capacidade de influenciar o jogo na construção ofensiva, além de ser uma arma no jogo aéreo.

Além de tudo, é veloz o suficiente para subir e descer como lateral com facilidade: já marcou três gols e deu duas assistências no Jong Ajax, da segunda divisão holandesa, na temporada, mostrando que ainda pode evoluir mais na fase ofensiva.

Por enquanto, porém, Rensch vai aproveitando o sentimento de fazer do time titular, mesmo que tenha que assumir as responsabilidades de ser o atleta mais jovem do elenco.

"É fácil perceber que eu sou o mais jovem," Rensch explicou. "No bobinho, eu sempre começo no meio. E depois do treino, eu que tenho que limpar tudo. Eles nem precisam mais me pedir. Eu nem fico bravo, só estou feliz de estar nos profissionais e jogando nas partidas."

Sobre seu estilo de jogo, continuou: "Sou um jogador corajoso. Gosto de driblar e ultrapassar meu marcador. Defensivamente, sei me posicionar."

"Tento aprender com Daley Blind. Ele está em outro nível, é muito inteligente. Posso aprender com ele. É muito calmo na saída de bola. Eu admiro isso e tento alcançar esse nível também."

Por enquanto, Rensch está focado em terminar a temporada no Ajax, e um bom final de temporada pode significar uma convocação para a seleção holandesa na fase final do Europeu sub-21, já que o atleta por pouco não foi convocado para a fase de grupos.

Com contrato até 2023, Rensch - junto de seu companheiro Gravenberch - já atraiu a atenção da Juventus, que planeja uma reconstrução completa.

Se continuar nessa trajetória, então, é questão de tempo até ir brilhar em outras ligas.

Conhecendo o Ajax, eles já terão algum outro jovem pronto para substituí-lo.