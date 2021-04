Jude Soonsup-Bell: a jovem máquina de gols do Chelsea, que tem as habilidades de Cristiano Ronaldo

O atacante de 17 anos já treinou com o time principal dos Blues depois de marcar 16 gols em 12 jogos durante o primeiro semestre da temporada

Não são muitos os jovens de 16 anos que treinam com a equipe principal de um time do chamado 'big six' - as seis maiores potências do futebol inglês: Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham e Manchester City. Então, quando isso acontece, é porque se trata de um talento muito especial.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Foi exatamente isso que aconteceu com Jude Soonsup-Bell no início de 2021. O jovem jogador foi convocado por Frank Lampard para trabalhar com o time principal do Chelsea antes do empate na terceira rodada da FA Cup, contra o Morecambe.

Antes de deixar o clube no final de janeiro, Lampard construiu uma reputação de confiar nas estrelas da base dos Blues. Entre os jogadores que saíram das categorias inferiores para brilhar no time principal estão nomes como Mason Mount, Tammy Abraham e Reece James.

Mas Soonsup-Bell foi, de longe, o jogador mais jovem a ser chamado durante os 18 meses de Lampard no time de Londres. E, embora essa ainda seja a a única experiência de treinamento do jovem ao lado de alguns dos melhores do mundo, é pouco provável que seja sua última.

O atacante desfrutou de uma temporada de estreia nas categorias juvenis dos Blues nesta temporada, apesar de ter completado 17 anos apenas em meados de janeiro.

Até aquele momento, Soonsup-Bell havia marcado 16 gols em apenas 12 partidas nas equipes sub-18 e sub-23 do clube, apesar de jogar principalmente contra defensores que eram pelo menos um ano mais velhos do que ele.

Uma série de 13 gols em apenas seis jogos entre outubro e novembro, o que incluiu dois quádruplos, realmente o colocou no radar dos torcedores quando ele começou a repetir seu herói do futebol.

"Crescendo meu ídolo foi Cristiano Ronaldo", disse Soonsup-Bell, que tinha as camisas tanto do Manchester United quanto do Real Madrid quando criança, ao canal Changsuek, no YouTube.

"Eu costumava assistir vídeos dele quando era mais jovem e olhava para seu jogo todo. Eu costumava tentar repetir suas habilidades e o que ele fazia nos jogos".

Essa determinação para tentar o extraordinário existe no futebol de Soonsup-Bell hoje - o jovem já encontrou as redes com chutes aéreos e recuados nesta temporada, enquanto ele também ficou conhecido por driblar os adversários do Chelsea antes de uma letal finalização.

Essa técnica e habilidade com a bola foi desenvolvida pela primeira vez em Swindon Town, onde ele começou sua formação no futebol, aos nove anos de idade.

Ele passou três anos com os Robins antes de ser contratado pelo Chelsea após um curto período de testes, e foi lá que seu potencial como um verdadeiro camisa 9 começou a aparecer.

"Ele, na verdade, começou como meio-campista central, que é onde ele jogou no Swindon", disse o irmão mais velho de Soonsup-Bell, Zac, à Goal. "No Chelsea, com cerca de 14 anos, eles o transformaram em um atacante".

"Eles viram algo que o Swindon não viu, mas aquele lado técnico que ele aprendeu no meio-campo e aquele lado altruísta o ajudam como atacante. O Chelsea viu que ele podia marcar gols".

"Ele é atlético, como um camisa 9 deveria ser, e é bastante alto e rápido. Mas, para mim, seu melhor atributo é sua inteligência, tanto dentro quanto fora da jogada. Ele tem o cérebro para o esporte, com compostura sobre a bola".

"Ele é destro, mas passou anos trabalhando com o pé esquerdo quando jogava futebol na escola, e agora ele diria que não tem um pé mais fraco. O lado atlético também está entrando mais em seu futebol agora".

Esse trabalho forense com o pé esquerdo deu frutos neste período, com cinco de seus 17 gols marcados com o que ainda seria classificado como seu pé mais fraco.

Embora agora ele esteja prosperando, os primeiros anos de Soonsup-Bell com o Chelsea vieram com seus desafios.

Com a sua família louca por futebol baseada na cidade de Calne, em Wiltshire, o jovem inglês - que também pode jogar pela Tailândia - teria originalmente que fazer viagens de quatro horas de ida e volta para cada treinamento do Chelsea, isso antes de se mudar para uma casa de família mais próxima de Londres.

"Sei que isso foi difícil para ele, como seria difícil para qualquer adolescente deixar sua casa. Onde vivemos é tão diferente de Londres", disse Zac.

"Ele se envolveu com isso e sabe que tudo vale a pena, especialmente agora. Foi um sacrifício e eu acho que ele ficou feliz em fazê-lo".

"Agora, é bom vê-lo treinando com a equipe principal e indo na direção certa. Ele disse que estar no elenco o faz sentir como se pudesse dar esse último passo".

"Ele ficou tão impressionado com os voleios de [Olivier] Giroud, a habilidade técnica de Mason Mount e a finalização de Tammy [Abraham]. Quando ele fizer sua estréia, será uma coisa enorme para nós comemorarmos".

Essa estréia pode não estar muito distante se Soonsup-Bell puder repetir consistentemente sua forma inicial da temporada.

A certa altura, ele estava fazendo uma média de gols a cada 62 minutos, tornando-se o primeiro jogador do Chelsea em 59 anos a marcar quatro gols em um único jogo da FA Youth Cup quando fez na vitória de 8 a 1 sobre o Barnsley, em novembro.

Mais artigos abaixo

Depois de ter sido promovido permanentemente ao sub-23 na virada do ano, foi usado predominantemente como reserva, entretanto ele ainda é o membro mais jovem daquele elenco.

Como tal, há tempo mais do que suficiente para ele crescer e chamar a atenção de Thomas Tuchel. O próximo atacante superstar fora da linha de produção da Cobham pode não estar muito longe.