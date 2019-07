Carille revela problemas na intertemporada do Corinthians

Timão preocupou torcida em função de resultados ruins durante a Copa América, mas venceu na volta ao Brasileirão

A parada para a não foi com treinamentos como o técnico Fábio Carille gostaria. Foi isso que o comandante revelou após a vitória por 1 a 0 sobre o , na tarde deste domingo, em , em partida válida pelo Campeonato Brasileiro.

De acordo com o treinador, foi necessário buscar garotos na base para completar treinamentos, algo que foi prejudicial para o desempenho da equipe nos trabalhos da intertemporada.

“Falei muito dessa parada, sim, mas não falei que poderiam me cobrar em momento algum. Infelizmente, essa parada não foi como eu queria, tive que trazer meninos sub-17 para treinar com o profissional. Se soubesse que teríamos esses problemas, não teria feito os jogos, ficaria só no CT”, destacou.

Carille destacou ainda que o problema do não é defensivo, apesar de a equipe ter buscado Gil, que fez sua reestreia contra o CSA. O treinador lembrou ainda que perdeu jogadores importantes no ataque que prejudicou os trabalhos.

“Com Gustavo, Everaldo, Clayson, jogadores que não tive nessas últimas semanas, os treinos de ataque foram afetados. O único momento em que me preocupei foi em 2017, quando tinha que ganhar até par ou ímpar. Depois, não tive mais essa preocupação. Aproveitei o Vila Nova para olhar o Pedrinho por dentro, não gostei. Talvez com um outro conjunto, com Everaldo aberto, Pedrinho por dentro possa dar uma resposta melhor”, finalizou.