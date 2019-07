Carille monta Corinthians com Gil e Manoel na zaga; veja a escalação do time titular

Perto de estrear no Campeonato Brasileiro diante do após pausa para a , o realizou na tarde desta quarta-feira (10), um treinamento no CT Joaquim Grava, com Gil no time titular. O zagueiro que se apresentou ao time paulista na última terça-feira (09), treinou pela primeira vez com elenco desde a contratação.

O defensor que chegou do time chinês, Shandong Luneng, realizou os treinamento ao lado de Manuel na equipe principal. A grande dúvida a respeito da equipe comandada por Carille era quem poderia sair para Gil assumir a titularidade no time: Manuel ou Henrique.

Carille colocou o seguinte time em campo: Corinthians treina com Cássio, Fagner, Manoel, Gil e Avelar; Ralf e Urso; Pedrinho, Sornoza e Clayson; Love.

Gil estará à disposição de Carille para o próximo domingo (14), contra o CSA, às 16h (Brasília), na Arena Corinthians. O Corinthians iniciou a pausa para a em 10º lugar na tabela de classificação, com 12 pontos ganhos em oito rodadas jogadas.