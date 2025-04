Caracas x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa Sul-Americana 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (23), no Estádio Olímpico de la UCV; confira a transmissão e outras informações do jogo

Caracas e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico de la UCV, na Venezuela, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+ via streaming (veja a programação completa).

Depois de bater o Botafogo por 1 a 0 no Mineirão, pela última rodada do Brasileirão, o Atlético-MG volta suas atenções para a Copa Sul-Americana. Líder do Grupo H com quatro pontos, o Galo soma um empate sem gols com o Cienciano e uma goleada por 4 a 0 sobre o Iquique nas duas primeiras rodadas da competição continental.

Por sua vez, o Caracas ocupa a vice-liderança do Grupo H, também com quatro pontos. Na estreia, venceu o Iquique por 2 a 1 e, na sequência, ficou no empate por 2 a 2 com o Cienciano.

Prováveis escalações

Caracas: Benítez; Rito, La Mantía, Mago, Yendis; Echenique Peña, Heraldez, Rodríguez, Figueroa, Rondón; Reinoso Torin.

Atlético-MG: Everson; Natanael, Lyanco, Alonso, Caio Paulista; Fausto Vera, Rubens, Gabriel Menino; Cuello, Rony, Saravia.

Desfalques

Caracas

Daniel Aguilar está machucado.

Atlético-MG

Hulk está em aprimoramento físico, enquanto Gustavo Scarpa foi liberado para acompanhar o nascimento do filho e Igor Gomes fraturou o dedo.

Quando é?