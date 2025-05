Carabobo x Botafogo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa Libertadores 2025

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (6), no Estádio Misael Delgado; confira a transmissão e outras informações do jogo

Carabobo e Botafogo se enfrentam nesta terça-feira (6), às 19h (de Brasília), no Estádio Misael Delgado, na Venezuela, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4 na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Após a derrota para o Bahia por 1 a 0 no Brasileirão, o Botafogo volta suas atenções para a disputa da Libertadores. Em terceiro lugar o Grupo A, com três pontos, o Alvinegro está fora da zona de classificação e busca a recuperação. Atual campeão do torneio, a equipe foi derrotada na estreia por 1 a 0 pela Universidad de Chile, se recuperou na rodada seguinte ao vencer o Carabobo por 2 a 0, mas voltou a perder para o Estudiantes por 1 a 0.

Por outro lado, o Carabobo está em busca da primeira vitória na Libertadores. Na lanterna do Grupo A, com apenas um ponto, o time venezuelano foi derrotado pelo Estudiantes e Botafogo, ambos por 2 a 0, além do empate com a Universidad de Chile por 1 a 0.

Prováveis escalações

Carabobo: Bruera; Bonilla, Aponte, Rodríguez, Camilo Pérez; González, Núñez, Ramos; Berríos Mora, Tortolero, Panesso.

Botafogo: John; Vitinho, Jair, Barboza, Cuiabano; Danilo Barbosa, Marlon Freitas; Artur, Gregore (Patrick de Paula); Igor Jesus, Mastriani.

Desfalques

Carabobo

Sem desfalques confirmados.

Botafogo

Savarino, Santiago Rodríguez, Bastos e Matheus Martins estão machucados.

Quando é?