Capitão do sub-20 contrai covid-19 e desfalca Palmeiras na Copinha

O Palmeiras não terá Pedro Bicalho na primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O volante de 20 anos teve covid-19 diagnosticada e não reúne condições de atuar nos primeiros compromissos do clube na competição sub-20, conforme apurado pela GOAL.

O jogador está assintomático e teve a doença diagnosticada em um dos exames de rotina do clube paulista. Ele deve voltar ao time na segunda fase em caso de classificação na etapa de grupos.

O Verdão enfrentará o Água Santa, o Real Ariquemes, de Rondônia, e o ASSU, do Rio Grande do Norte. O time está no grupo 28 do torneio e busca seu primeiro título. A estreia palmeirense acontece nesta quarta-feira (5), às 15h15 (de Brasília), no Estádio Distrital Do Inamar, em Diadema, diante do ASSU.

A equipe ainda entrará em campo no dia 8 de janeiro, contra o Real Ariquemes, às 11h (de Brasília), e finaliza a sua participação na fase de grupos em 11 de janeiro, às 15h15 (de Brasília), diante do Água Santa.

Pedro Bicalho deve ficar fora dos três compromissos iniciais e só terá condições de atuar após a fase de grupos em caso de avanço do time sub-20.