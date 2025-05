Capital-DF x Botafogo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa do Brasil 2025

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (22), na Arena BRB Mané Garrincha; confira a transmissão e outras informações do jogo

Capital-DF e Botafogo se enfrentam nesta quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após empatar sem gols com o Flamengo no Brasileirão, o Botafogo volta suas atenções para a disputa da Copa do Brasil. Em busca do título inédito, o Alvinegro goleou no jogo de ida por 4 a 0 e agora pode perder por até três gols de diferença para avançar às oitavas de final. Assim, a tendência é que o técncio Renato Paiva deixe alguns titulares de fora.

"Temos uma vantagem. Não aceito que esteja fechado, se não nem iríamos. Temos que ir com responsabilidade pelo clube que defendemos. Vamos para ganhar. Evidente que o calendário obriga a poupar", afirmou o treinador.

Mais artigos abaixo

Já o Capital tem a dura missão de vencer por cinco gols de diferença para avançar de forma direta. Caso vença por quatro gols, a vaga será decidida nos pênaltis. A equipe eliminou a Portuguesa-RJ nos pênaltis, vencendo por 5 a 3 na primeira fase, além do Porto Velho por 3 a 1 na segunda fase.

Prováveis escalações

Capital: Reynaldo, Lenon, Pedro Romano, Renan Luis, Richardson, Erick Varão, Felipe Guedes, Falcão, Tobinha, Wallace Pernambucano, Rikelmi.

Botafogo: Léo Linck; Mateo Ponte, Danilo Barbosa, Jair, Alex Telles, Gregore, Allan, Santiago Rodríguez, Rwan Cruz, Jeffinho e Elias Manoel.

Desfalques

Capital

Botafogo

Alexander Babroza, Jefferson Savarino, Matheus Martins e Gonzalo Mastriani estão lesionados.

Quando é?