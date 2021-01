Lukaku chega a 50 gols pela Inter e quebra recorde de Ronaldo Fenômeno

Atacante belga chegou a seu 50º gol pelo clube italiano neste domingo (3), com menos partidas disputadas do que o Fenômeno

Lukaku chegou a seu 50º gol pela , e mais do que a importante marca, quebrou o recorde de ninguém menos do que Ronaldo Fenômeno.

Contratado do em agosto de 2019, quando passava um período de baixa em sua carreira, o belga só precisou de 70 partidas pelos Nerazzurri para atingir os 50 gols, contra 77 jogos de Ronaldo Nazário, que ganhou na Inter o apelido de Fenômeno.

O atacante ainda acumula 9 assistências em sua passagem pelo clube italiano, onde se tornou um dos pilares do setor ofensivo, ao lado do Lautaro Martinez. Na partida deste domingo (3), Lukaku marcou uma vez e deu um passe para o companheiro argentino, que marcou três vezes na goleada por 6x2 contra o Crotone.

Romelu Lukaku quebrou o recorde de Ronaldo para se tornar o jogador que mais rápido chegou a 50 gols pela Inter. 💪



Foram 70 partidas contra 77 do Fenômeno! 😎 pic.twitter.com/yPStKE1yRI — Goal (@GoalBR) January 3, 2021

Aos 27 anos e com passagens importantes por Manchester United e , o belga já sofreu com problemas físicos, brigou com a balança e foi até mesmo acusado de não se dedicar nos treinamentos, mas sempre entregou boas médias de gols.

Nos Diabos Vermelhos, após um começo impressionante, quando chegou a somar 10 gols em suas primeiras 9 partidas. No foram 68 gols em 141 partidas, enquanto pela seleção da o atacante já tem 57 tentos em 89 participações.

Com um início tão bom pela Inter, Lukaku já pode sonhar com voos mais altos pelo clube italiano, seguindo os passos do próprio Ronaldo Fenômeno ou de Adriano Imperador, que o próprio belga admitiu ser um dos seus heróis de infância, e também já superou logo em sua primeira temporada na Itália.