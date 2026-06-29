Caos sem precedentes... Bastidores chocantes revelam as causas do colapso da Arábia Saudita

Reportagens da mídia saudita revelaram, nesta segunda-feira, novos bastidores do acampamento da seleção saudita durante sua participação na Copa do Mundo de 2026, destacando as circunstâncias que antecederam a eliminação precoce do torneio, em meio a rumores sobre problemas disciplinares e administrativos que afetaram o clima da equipe.

A seleção saudita foi eliminada da Copa do Mundo ainda na fase de grupos, após somar apenas dois pontos em três partidas — um empate contra o Uruguai e Cabo Verde e uma goleada sofrida contra a Espanha —, o que levou o futebol saudita a sofrer críticas generalizadas, seguidas pela renúncia do presidente da Federação, Yasser Al-Misehal.

De acordo com o que foi divulgado pelo canal “Al Arabiya”, o campo de treinamento da seleção testemunhou algumas condutas por parte de vários jogadores, o que refletiu uma certa falta de disciplina dentro da equipe durante o torneio.

A fonte explicou que alguns jogadores sentiram falta de atenção por parte do técnico grego Georgios Donis, o que se refletiu no clima dentro do estágio e afetou a relação entre a comissão técnica e vários integrantes da seleção.

Leia também... “Não sou a pessoa certa”... Sami Al-Jaber foge da missão da Federação Saudita!

Além disso, a fonte indicou que foi observada a falta de dedicação de alguns jogadores em comparecer integralmente aos treinos, em um cenário que reflete a gravidade dos problemas que cercaram a seleção durante o período de preparação e participação no torneio.

As fontes afirmaram que esses fatos não foram eventos isolados, mas sim o resultado do acúmulo de erros administrativos que acompanharam a seleção no último período e contribuíram para criar um clima instável no campo de treinamento, o que acabou se refletindo no desempenho e nos resultados, levando a seleção a ser eliminada na primeira fase em meio a uma onda de indignação sem precedentes por parte da torcida.

Vale lembrar que Yasser Al-Misehal, presidente da Federação Saudita de Futebol, havia anunciado sua saída do cargo nas últimas horas.